東九龍未來6年增十萬人口　鄧家彪引局方：未放棄建鐵路

東九龍一帶經常嚴重塞車，惟政府自2014年提出興建東九龍線鐵路，至今仍未見落實時間表。運輸及房屋局局長陳帆早前回應議員提問時，表示東九龍線需依山而建，鐵路的爬升能力有限，相關工程面對相當大的技術困難。 工聯會今日（3日）與運房局副局長蘇偉文會晤，九龍東總幹事鄧家彪引述局方指未放棄有關鐵路規劃，港鐵公司已繳交首輪建議書，會再與港鐵磋商研究空間，但就重申港鐵方面稱有不同的技術困難。鄧家彪指出，東九龍於未來6年料增至少10萬人口，政府要及早做好交通接駁以滿足人口需要。

工聯會與運房局副局長蘇偉文會晤，九龍東總幹事鄧家彪引述局方指未放棄有關鐵路規劃。（翟睿敏攝）

方案從鑽石山經彩雲、順天、寶達 連接寶琳站

政府早於《鐵路發展策略2014》中提出7個新鐵路方案，當中初步建議東九龍線於2019至2025年落實，連接鑽石山站及寶琳站，計劃途經彩雲、順天、秀茂坪及寶達，惟港鐵於2018年提交初步建議書後再無下文。

工聯會今日下午就有關九龍東交通發展向政府提出建議，鄧家彪指出，東九龍人口高達70萬，加上觀塘、九龍灣及啟德一帶已建立本港第二個CBD（核心商業區），居住及工作人口不斷增多，區內塞車問題嚴重，政府應盡快完善周邊交通，包括落實興建東九龍線的時間及進程。工聯會將約見港鐵方面繼續跟進，並研究各種改善區內交通問題方案的可行性。

另外，工聯會立法會議員陸頌雄指出，區內違泊嚴重亦是塞車的起因之一，當中人流及貨流集中的觀塘更是重災區。工聯會藍田區議員簡銘東認為，由於觀塘的泊車位不足，商用車只能泊在住區附近，建議局方與警方協商，於夜間開放工廠區路段泊車。他又提出，政府可重新規劃社區會堂、油站等設施一地多用，於觀塘東面興建地下或高層停車場，改善停車位集中在西面導致塞車的情況。