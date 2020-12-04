中聯辦稱司法人員須遵守愛國者治港原則　民研：逾半市民反對

政府早前舉辦《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇，中聯辦副主任陳冬致辭時表示，維護「一國兩制」的憲制秩序，關鍵在於落實「愛國者治港」，要求治港者要真誠擁護《基本法》和效忠特區，是特區行政、立法、司法及公職人員必須遵守的政治倫理。 香港民意研究中心於11月30日至12月3日以網上問卷形式訪問了4,221人，就香港的司法機構應符合「愛國者治港」原則，詢問受訪市民有多支持或反對該說法，結果今日（4日）發佈。調查顯示，合共有55%受訪市民反對香港的司法機構應符合「愛國者治港」原則，支持該說法的則佔31%。

鍾劍華指，如果將愛國變成政治標籤，則會成為黨同伐異的工具，故此希望這種泛政治性的討論不要再延伸。（資料圖片）

而以政治陣營劃分，3,835名受訪的民主派支持者之中，合共82%受訪者反對香港的司法機構應符合「愛國者治港」原則，支持的民主派支持者只佔2%。至於386名非民主派支持者當中，支持香港的司法機構應符合「愛國者治港」原則的有48%受訪者，反對的則佔39%。

香港理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華表示，香港賴以成為國際金融中心，是由於以往有比較完整的公共行政體系、普通法原則及清楚的三權分立制度。他又稱香港的司法制度是與商業及經濟活動有關，法律系統面對的對象不純粹是香港社會及一國的需要，而是面對全世界，從而吸引外資投資、置業，故此司法系統要基於公平、合理及法治的精神裁決，所以本港司法系統內長期都有海外法官參與。而按照司法機構應符合「愛國者治港」原則的說法，香港的司法體系會由國際性體系變成國族為本的體系，而如果以愛國為評價司法體系的標準，只會違反及破壞上述標準，認為此說法值得警惕。鍾劍華指，如果將愛國變成政治標籤，則會成為黨同伐異的工具，故此希望這種泛政治性的討論不要再延伸。

另外，香港民意研究中心於11月30日至12月3日以網上問卷形式訪問了4,129名自結組群成員，調查市民對政府應對新冠肺炎的表現的評分。調查顯示，有68%受訪市民不滿政府應對新冠肺炎的表現，不滿率比上次調查高1個百份點。表示滿意政府應對新冠肺炎的表現的市民則佔22%，滿意率與上次調查相比保持不變。