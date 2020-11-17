民研：林鄭民望回升至30.8分　去年7月以來最高位　近半人予0分

香港民意研究所於本月9至13日以隨機抽樣電話訪問方式訪問1,005名香港居民，特首林鄭月娥的最新民望評分為30.8分，較半個月前的調查上升3.6分，其中45%受訪者予0分。翻查過往民調數字，林鄭上一次民望評分高於30分，是2019年7月中旬。林鄭的民望淨值為負48個百分點，較上次調查上升8個百分點。 律政司司長鄭若驊的民望依然低迷，其支持度評分僅為21.7分，民望淨值為負51個百分點，數字與上次調查分別不大。十三位局長的民望淨值繼續全部錄得負值，但較兩個月前全部錄得升幅。

特首林鄭月娥的最新評分為30.8分，出任特首反對率為69%，民望淨值為負48個百分點。（張浩維攝/資料圖片）

鄭若驊民望持續低迷 被評「表現失敗」

調查結果顯示，特首林鄭月娥的最新評分為30.8分，出任特首反對率為69%，民望淨值為負48個百分點，均較半個月前的調查顯著上升。林鄭的反對率為69%，被歸類為「表現拙劣」。

司長方面，財政司司長陳茂波的支持度評分為39.5分，較上次調查上2.6分，民望淨值為負9個百分點，創2017年2月以來新高，民望為三司之首。政務司司長張建宗的支持度評分為30.7分，較上次調查上升2分，民望淨值為負32個百分點。律政司司長鄭若驊的民望持續低迷，仍為三司中評分最低，其支持度評分僅為21.7分，民望淨值為負51個百分點，數字與上次調查分別不大。

局長方面，十三位局長的民望淨值繼續全部錄得負值，但較兩個月前全部錄得升幅。支持度最高為食衞局局長陳肇始，支持率為36%，商經局局長邱騰華（28%）、勞福局局長羅致光（28%）和環境局局長黃錦星（28%）緊隨其後，並列第二。支持度最低的兩名局長為財經事務及庫務局局長許正宇和民政事務局局長徐英偉，支持率只有20%。

教育局局長楊潤雄和保安局局長李家超的反對率分別為59%和55%，是13名官員中最高，被歸類為表現失敗。

理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華分析指出，自去年修例風波以來，林鄭月娥及問責官員的民望徘徊低位，已成為了結構性現象，他認為是次特首和官員評分回升，仍自然現象，並非反映官員因傑出表現而令民望回升。