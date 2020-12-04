黃之鋒周庭判囚｜回應蓬佩奧　港府批別有用心、政治檢控非事實

美國國務卿蓬佩奧透過美國國務院發表聲明，對前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥被判監，及壹傳媒集團創辦人黎智英被控以詐騙罪不准保釋感到震驚，又批評香港政府對爭取民主人士進行政治檢控，而美國將繼續與盟友和世界各地的夥伴合作，捍衛香港人民的權利和自由。 港府今晚（4日）發表聲明，指美國國務院毫無根據地指稱香港存在「政治檢控」，顯然絕非事實並且別有用心，意圖干預中國內政，強調香港司法機構會繼續行使其獨立的司法權和終審權，不受任何干涉，「企圖以聲明影響我們的司法系統行使司法權，必定徒勞無功」。

黃之鋒、周庭及林朗彥入獄（點擊圖集觀看）：

港府在聲明中表示，香港的法官只會根據其本人的司法和專業才能選用，有別於其他地方，他們並不受政治審查，香港的法院亦只依據法律和證據判案，「沒有人可以利用法院達到其他目的」，又指司法獨立受《基本法》第85條保障，並在國際上備受尊重。「這些針對我們司法機構所作出的無理指控，須予以嚴正反駁」。

港府強調，香港的人權和自由，包括言論自由和集會自由，獲《基本法》充分保障，亦受特區政府所尊重。然而，該等自由並非絕對。香港市民以往一直、並將繼續在《基本法》的保障下，依法享有權利和自由。

對於美國在聲明中提及的個別人士，目前涉及的案件尚未完成司法程序，被提及的三人已承認控罪，律政司現階段不會就此作進一步評論，以迴避待決案件。