黃之鋒周庭判囚｜港澳辦批英美詆毀司法機關：罔顧事實、顛倒黑白

美國國務卿蓬佩奧透過美國國務院發表聲明，對前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥被判監，又批評香港政府對爭取民主人士進行政治檢控，而美國將繼續與盟友和世界各地的夥伴合作，捍衛香港人民的權利和自由。英國外相藍韜文亦發表聲明，敦促香港和北京當局停止打壓反對派。 國務院港澳辦發言人今（4日）表示，美英等國家少數政客肆意詆毀香港司法機關對黃之鋒等3人依法做出的判決，干擾破壞香港特別行政區法治和司法獨立，對此表示強烈譴責，並警告其立即停止為反中亂港分子撐腰打氣的錯誤行徑。

黃之鋒、周庭及林朗彥入獄（點擊圖集觀看）：

發言人表示，黃之鋒、林朗彥、周庭於2019年6月21日有預謀、有組織地煽惑數千人長時間圍堵警察總部，法院依據確鑿事實，在3名被告人已經認罪的情況下，依法對其判處監禁，又稱香港社會各界普遍認為這一判決彰顯了司法公正和法治權威，維護了公共利益，有利於警醒受蠱惑青少年，推動香港重回法治正軌。

發言人指，然而美英等國家少數政客卻罔顧事實，顛倒黑白，將黃之鋒等人包裝為「民主鬥士」，反將正當的執法、檢控和司法行為污衊為「政治迫害」「破壞言論自由」，提出立即釋放被告人的荒謬要求，並揚言要聯合施壓、實施制裁，「真是荒誕之極、無理之極！」港澳辦對這種公然干預香港特區法治和司法獨立，粗暴干涉香港特區內部事務和中國內政的行徑表示強烈譴責。

美國國務卿蓬佩奧透過美國國務院發表聲明，對前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥被判監，及壹傳媒集團創辦人黎智英被控以詐騙罪不准保釋感到震驚。（AP）

發言人指出，被外國政客稱為「民主鬥士」的黃之鋒等人長期宣揚所謂「自決」等「港獨」主張，成立「港獨」激進組織，勾連「台獨」分子；煽動學生參加非法「佔中」，並帶頭衝擊政府總部東翼前地，被多次定罪判刑；「修例風波」期間更是頻頻「告洋狀」，積極推動美國通過涉港法案，公然乞求外國對華對港制裁。與此同時，他們還鼓動學生「違法達義」「勇武抗爭」「攬炒香港」。

港澳辦又批評黃之鋒甘願充當外部反華勢力「馬前卒」，借「民主」之名，行煽動暴亂、禍港賣港、戕害學生之實，是破壞香港繁榮穩定的禍首之一。

發言人強調，反中亂港分子不管打著多麼光鮮唬人的旗號，不管背後有什麼保護傘為其撐腰，不管逃到世界哪個地方，都沒有逃避刑責的特權，任何外國和外部勢力妄圖通過聯合施壓、制裁要挾等手段迫使中國中央政府和特別行政區政府放棄維護法治的正義之舉，「都是癡人說夢、自不量力。」