BNO留英計劃下月接受申請　英領事：預計未來5年多達32萬港人赴英

英國政府擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，持有人可於明年1月31日起，與家人申請特別簽證赴英居留，最快5年便可申請永久居留。 英國駐港澳總領事賀恩德接受港台英文台節目《The Pulse》訪問時指，英國政府預計首年將有12萬至15萬人赴英，料數字會再增加，未來5年會多達25萬人至32萬人，惟最終還要視乎香港、英國的實際情況，以及疫情的最新發展。

英國駐港澳總領事賀恩德接受港台英文台節目《The Pulse》訪問時指，英國政府預計未來5年會多達25萬人至32萬人赴英，料數字會再增加。（影片截圖）

賀恩德指，英國早已表示對《港區國安法》有保留，認為部份條文衝擊了部份在《中英聯合聲明》中所保障的自由，而港府亦未曾作出有效諮詢。賀補充指，在《國安法》下，中央駐港國安公署能在港運作、特首揀選負責國家安全的法官，難以維持香港的高度自治。

英國當局為回應《港區國安法》實施，提出以BNO讓港人留英方案，賀恩德指，現時有35萬港人持有BNO，較2019年夏天起多20萬人。他認為今次的「移民方案」在英國獲得顯著支持，反映英國人對香港人的支持，又指不少英國人都擔心《國安法》會消滅香港的異見聲音，故希望英國政府履行在《中英聯合聲明》的承諾。

對於中方指《中英聯合聲明》已成歷史，賀恩德稱絕不同意，因英方在《中英聯合聲明》中，承諾香港五十年不變，是具約束力：「我們不可以說我們簽了，但我們卻走了。」他強調，英方不是要干預中國內部事務，而是履行聲明中的承諾。

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英方考慮停派法官到港 正評估對港影響

另外，英國外相藍韜文早前表示，將考慮停止派遣英國法官出任香港終審法院非常任法官。賀恩德指，英方擔心《港區國安法》會影響香港司法獨立，正評估停派法官對香港的影響。