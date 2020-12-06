許智峯流亡｜鄧炳強：潛逃人士應感羞恥　循眾籌有否犯法方向調查

民主黨前立法會議員許智峯30日前往丹麥，日前在Facebook宣布正式流亡，他與其家人已抵達英國倫敦。許智峯昨日證實，自己及家人的銀行帳戶被凍結，涉及最少3間銀行及5個戶口，總金額涉及數百萬元存款，是他的畢生儲蓄。 警務處處長鄧炳強今（6日）出席電視節目《講清講楚》時，不點名批評許智峯潛逃因不想負責任，以被逼害作「美麗的藉口」離開。鄧炳強又指，潛逃人士對不住自己、家人以及社會上有熱血、有理想但受其煽動犯法的年輕人，認為許智峯應感到差恥。對於警方會否對潛逃人士有進一步跟進，鄧炳強稱，會再調查相關人士是否有進一步犯法行為，如是否作虛假聲明或眾籌是否犯法。

鄧炳強又指，警方會根據風險評估要求法庭是否批出保釋，無論如何都需無奈地尊重法庭決定。他認為即使批出擔保，亦難以24小時跟蹤對方，過往亦有人被沒收證件，仍然選擇坐船逃去。

國安處至今拘32人 3人被控國安法相關罪名

港區國安法生效後，鄧炳強稱社會治安大體上平穩，其中近8個月與反修例運動有關的案件少5成、拘捕人數少7成，相關投訴少8成，但強調不會因此掉以輕心。鄧炳強又指，警方國安處至今共拘捕32人，其中3人被檢控國安法相關罪名，全部由警方自行調查、搜證、拘捕及檢控。

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重修警民關係非天方夜譚 現行處理警員投訴機制有效

早前有中大應屆畢業生發起校內遊行，被指違《港區國安法》。鄧炳強稱對此表示傷感，認為大家即使有理想，都不能犯法及使用暴力。他又指，部分人在社交媒體上煽動學生，發表警方不會進入校園、校方不會將錄像交給警方等言論，他重申香港沒有一個地方是不受法律監管。

警600多宗涉反修例風波投訴 4成完成審查 4宗有即時紀律效果

對於如何重修警民關係，鄧炳強形容不是天方夜譚，認為現時最需要是澄清抹黑警方的消息。他提及，600多宗涉及對警員在反修例運動中的投訴，6成已完成調查轉交監警會、4成已完成審批，其中4宗有即時紀律效果，包括訓斥、在行為簿作記錄等。鄧炳強強調，警方與監警會合作無間，現有處理警員投訴機制有效，不同意改為獨立機制。