許智峯流亡｜飛抵倫敦機場　許智峯稱心情沉重：或永遠不能回香港

政情
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前立法會議員許智峯日前在Facebook宣布流亡，並退出民主黨，他昨日（4日）接受丹麥媒體訪問時，透露其家人已抵達倫敦，稍後會前往會合。

有傳媒今（5日）拍攝到許智峯抵達英國倫敦希斯路機場，他受訪時形容自己心情沉重，知道可能永遠未必有機會再回香港，「但在一個自由的國家，呼吸每一口自由的空氣，不是只為自己，都是為了香港」，但未有回應是否借外訪為名棄保潛逃。

▼回顧許智峯從政路▼

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未回應家人是否同在英國

許智峯英國時間周五（4日）傍晚，由丹麥哥本哈根抵達倫敦希思路機場，有一名男士到場接機。

對於保安局昨日發聲明不點名嚴厲譴責公然棄保潛逃逃犯，執法部門會全力將逃犯緝拿歸案，許智峯無正面回應是否借外訪為名棄保潛逃，亦未有回應家人是否同在英國，以及是否會留在英國生活。

許智峯本月3日在Facebook發文表示，結束一連三日的丹麥外訪後，正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。他強調，流亡不是移民，「我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。」許智峯又指，現時仍未決定在哪個國家停留，會先安頓家人，計劃家庭、小朋友的未來、生計等現實問題。

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