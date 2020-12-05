許智峯流亡｜許智峯及家人銀行戶口被凍結　涉滙豐、恒生和中銀

民主黨前立法會議員許智峯上月30日前往丹麥，他日前在Facebook宣布正式流亡，他與其家人今日（5日）已抵達英國倫敦。許智峯今日（5日）證實，自己及家人的銀行帳戶今日起被凍結，涉及最少3間銀行及5個戶口，總金額涉及數百萬元存款。許更指存款是他的畢生儲蓄。

許智峯向《立場新聞》及《蘋果日報》證實，自己及其妻子、父母的銀行帳戶今日起被凍結，涉及最少兩間銀行及5個戶口，總金額涉及數百萬元存款。（資料圖片）

許智峯向《香港01》證實，他與家人的戶口均已被凍結，最少涉及5個戶口，涉及滙豐銀行、恒生銀行及中銀香港，共有數以百萬元存款。

為許智峯安排丹麥外訪行程的丹麥政界人士的 Thomas Rohden ，今日（5日）在 Twitter 亦有談及事件，形容事件離譜（outrageous），認為中共絕對沒有法律依據竊取許與其家人的積蓄。

So outrageous! The CCP have frozen the bank accounts of not only Ted Hui, but also his family. There is absolutely no legal basis for stealing their savings. #FreeHongKong #HongKongProtests #save12hkyouths #StandWithHongKong — Thomas Rohden (@ThomasRohden) December 5, 2020

《香港01》正向保安局查詢。

警方早前回覆《香港01》查詢時表示，不評論個別個案或報道，但強烈譴責任何罪犯企圖逃避法律責任的行為，並會根據案件的實際情況，依法循不同途徑追查在逃疑犯的下落，並將其緝拿歸案。