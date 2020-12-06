林鄭：展望港深未來加強科技創新合作　前海成亮點為兩地帶來機遇

特首林鄭月娥日前出席前海服務業合作會議，她在致辭時表示，港府一直重視與前海的合作，與深圳市政府和前海管理局保持緊密溝通，促進港人港企在前海發展。她又指，截至十月在前海註冊的港資企業超過1.1萬家，深港前海青年夢工場孵化的香港創業團隊累計超過200個，她期待前海推出更多開放措施，讓更多香港人才和企業往當地發展。 林鄭又指，香港在深圳改革開放過程中是貢獻者，也是受惠者，展望未來港深兩座城市將加強科技創新合作，資源協同配合，前海一定會成為亮點，為兩地企業和人民提供大量的發展機遇。她強調，香港享有「一國兩制」優勢、高度法治化、市場化和國際化的營商環境，可與前海進一步探索合作新空間，為建設高質量的粵港澳大灣區作出貢獻。

林鄭表示，展望未來港深兩座城市將加強科技創新合作，資源協同配合，前海一定會成為亮點，為兩地企業和人民提供大量的發展機遇。（資料圖片/高仲明攝）

林鄭提及，過去一年前海推出多項開放措施，讓港人港企更踴躍參與前海發展，包括讓港澳居民在前海合作區購房，以及子女接受教育方面享有與深圳戶籍居民同等待遇，同時鼓勵合適的移動電子支付機構在前海設立分公司，進一步結合前海和香港的優勢和產業特色，深化港深合作。

她又指，港府亦非常今年8月推出的先行先試計劃，讓1.1萬家在前海註冊的港資企業，在訂立民商兩事合同時可協議選擇合同適用的法律，使大灣區企業能更廣泛地使用香港法律。另外在建築業方面，前海發布有關管理辦法，允許香港的專業人士及企業直接提供服務。

林鄭表示，這些措施對鼓勵香港的專業服務參與大灣區發展，有積極的作用，至於近日出台的深圳改革試點27條的實施方案，將全面深化改革和擴大開放前海作為試驗田的作用，形成更多可複製、推廣的制度創新成果。她重申期待前海推出更多開放措施，讓更多香港人才和企業到前海發展。