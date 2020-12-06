BNO留英計劃下月底起接受申請　傳英國擬放寬容許「太空人」模式

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英國政府擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，讓BNO港人可於2021年1月31日起與家人申請特別簽證赴英國居留。外界一直關心計劃細節，據《蘋果日報》12月5日報道，英國擬放寬容許「太空人」移民模式，即容許父母其中一人留港繼續工作，另一人則帶同子女到英國。

民主黨前主席、國際事務委員會主席劉慧卿之前也在接受訪問時表示，她從英國政府方面聽到消息，英方研究放寬「家庭入籍」的規定。

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現行計劃要求全家一同申請

根據英國政府網站現行有關「香港BNO簽證」（Hong Kong BN(O) Visa）的內容，列明申請人與家人需要同時一起申請，若然家人沒有與申請者同時申請，他們將未能以日後加入方式獲得簽證。網站又指出，除非在一些例外情況下，18歲以下子女應跟父母一起申請。如今英國政府會否放寬受到關注。

BNO擴權計劃：現行英國政府列明申請人與家人需要同時一起申請，家人不能以日後加入方式取得簽證（網站截圖）

劉慧卿11月中接受《財經加零一》訪問時也曾提到，英方研究放寬「家庭入籍」的規定，毋需全體家庭成員同時入境。

根據BNO的港人特別簽證計劃，合資格BNO港人與家人若獲批此簽證，可以到英國居住、工作與讀書，在居留5年後可申請定居，定居滿1年後可申請做英國公民。5年期的簽證費用為每人250鎊（約2500港元），30個月的簽證費用則為每人180鎊（約1800港元）。申請者赴英的話，也要另外繳交健康稅（health surcharge）。

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