BNO留英計劃下月底起接受申請　傳英國擬放寬容許「太空人」模式

英國政府擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，讓BNO港人可於2021年1月31日起與家人申請特別簽證赴英國居留。外界一直關心計劃細節，據《蘋果日報》12月5日報道，英國擬放寬容許「太空人」移民模式，即容許父母其中一人留港繼續工作，另一人則帶同子女到英國。

民主黨前主席、國際事務委員會主席劉慧卿之前也在接受訪問時表示，她從英國政府方面聽到消息，英方研究放寬「家庭入籍」的規定。