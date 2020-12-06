峰迴路轉　許智峯：銀行戶口部分解凍　家人滙豐戶口亦突全解凍

民主黨前立法會議員許智峯日前在Facebook宣布流亡，並與其家人已抵達英國倫敦安頓。許智峯昨天（5日）透露，他及其家人的銀行戶口遭凍結，涉及最少3間銀行及5個戶口，總金額涉及數百萬元存款，更指存款是他的畢生儲蓄。 警方今晚七時左右發聲明，不點名指正循涉嫌違反《香港國安法》及洗黑錢方向追查許智峯，又稱調查發現有人涉嫌挪用早前透過網上眾籌取得的資金，並利用親人戶口處理涉案款項；警方目前凍結其戶口涉及港幣約85萬。 事件峰迴路轉，在警方發聲明後約三小時後，許智峯在社交平台發帖，透露其家人之匯豐銀行戶口突然被全部解凍，他的戶口亦獲部分解凍，他指家人基於對香港匯豐銀行徹底不信任，已立即將積蓄轉帳往安全地方。

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指事件極其嚴重 質疑《國安法》下銀行竟可隨意凍結市民資產

許智峯形容事件極其嚴重，反映《國安法》下銀行竟可隨意因政治壓力凍結市民資產，做法嚴重衝擊香港的銀行及金融體系可信性，及違反香港《基本法》下對市民及法人私有財產的保障。

他呼籲香港本地及國際金融監管機構就事件作徹底調查，「將濫權的執法人員及銀行管理人員作嚴厲懲處。」

許公布消息前三小時 警方發聲明指凍結其戶口85萬元

事實上，在許智峯公布上述消息前三小時，警方曾發聲明以不點名方式講述許案案情，指正循涉嫌違反《香港國安法》及洗黑錢方向追查一名涉案人，調查發現該人涉嫌挪用早前透過網上眾籌取得的資金，並利用親人戶口處理涉案款項；該涉案人同時涉嫌勾結外國勢力危害國家安全，警方目前凍結其戶口涉及港幣約85萬。

綜合許智峯和警方的版本，警方聲明稱凍結許智峯的戶口涉及港幣約85萬，與許日前所說其個人及家人戶口被凍結涉數百萬元，存在明顯出入，究竟是否因為警方其後解凍了他的家人全數戶口，以及許部分戶口，所以最終僅凍結了許智峯85萬元？至今仍是個謎。