警方指許智峯涉挪用眾籌資金　疑洗黑錢、違國安法　凍結戶口85萬

民主黨前立法會議員許智峯日前在Facebook宣布流亡，他與其家人今日（5日）已抵達英國倫敦。許智峯昨天（5日）證實，他及其家人的銀行戶口遭凍結，涉及最少3間銀行及5個戶口，總金額涉及數百萬元存款，更指存款是他的畢生儲蓄。 許智峯今天在Facebook發文批評，政權透過經濟壓迫對他作政治報復，呼籲關心他的朋友和支持者毋需擔心其生計，「我在這邊有朋友可短暫依靠，可挨（捱）過去」，他無意在英辦眾籌；又澄清早前在香港就多宗反修例事件私人檢控涉事警員而發起的眾籌，款項均全數存在律師樓戶口，核數報告亦已全面公開，款項與他個人及家人戶口完全無關。 不過，警方晚上發聲明講出不同版本，聲明不點名講述許智峯的案情，指正循涉嫌違反《香港國安法》及洗黑錢方向追查一名涉案人，調查發現該人涉嫌挪用早前透過網上眾籌取得的資金，並利用親人戶口處理涉案款項；該涉案人同時涉嫌勾結外國勢力危害國家安全，警方目前凍結其戶口涉及港幣約85萬。

曾眾籌私人檢控警員 許智峯：款項從來均全數存在律師樓戶口

許智峯表示，從丹麥轉至英國，吸入每一口自由的空氣，也是提醒他「要用盡這邊的自由為香港發聲」，讓世界各國領袖看到，在遙遠的東方、有一座美麗城市「正被港共暴政摧毀」，「但城裡的人仍昂首拒默沉，為自由而戰。我現在擁有的自由，就是我與世界一起抗擊暴政最強的武器。」

許智峯談到他及家人的銀行戶口被凍結一事，他指「明顯是政權以經濟壓迫作政治報復」和「以連坐法打壓我家人以逼害反對的聲音」。他批評至今政權仍未公開指出是否正調查其家人及所涉罪行，「政權甚至到現在亦無膽公開說是否正在調查我家人、關於什麼罪行等，根本是理虧，旨在包庇警方濫用行為。政權以為這樣可打壓異己，卻不知道做法直接衝擊全世界對香港銀行體系及司法制度的信心，自我攬炒。」

許智峯呼籲支持者及朋友無需為他擔心，指在英國有朋友可短暫依靠，「可挨過去」，又指自己從來非常謹慎，絕不會輕易為自己眾籌，除非是為了香港、為公眾做事，「大家的好意，我銘記於心。」

去年許智峯發起眾籌，就多宗反修例事件私人檢控涉事警員，許智峯重申，款項從來均全數存在律師樓戶口，核數報告亦已全面公開，款項與他個人及家人戶口完全無關。

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警稱循《國安法》、洗黑錢方向調查許智峯

警方回應指，正循涉嫌違反《香港國安法》及洗黑錢方向追查一名涉案人，調查發現該人涉嫌挪用早前透過網上眾籌取得的資金，並利用親人戶口處理涉案款項，該涉案人同時涉嫌勾結外國勢力危害國家安全，又稱截至目前，被凍結戶口涉及港幣約85萬。

警方稱，現正循多角度調查案件，包括通緝有關逃犯，追查涉案資金去向，以及凍結涉案戶口。