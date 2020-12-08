多名泛民被捕　林鄭：支持民主非護身罩　無干預警方否則天下大亂

警方連續兩日拘捕多名參與遊行的泛民人士，特首林鄭月娥今早（8日）見記者時，被問到是否針對民主派人士，以及政府想製造甚麼效果。 林鄭表示，警方的工作不便評論，強調警方是執法機構，「如果一個行政長官每日企喺度，接受你哋訪問講執法個案啱定唔啱，證據足唔足夠」，就會天下太亂。

林鄭指，香港要撥亂反正、正本清源，最重要是重建法治社會，有法必依是基本要求。（高仲明攝）

指香港無一處是法外之地



林鄭指，香港要撥亂反正、正本清源，最重要是重建法治社會，有法必依是基本要求，「犯法就係犯法」，不能因一個人身份，或被視為支持民主人士，「就好似有護身罩一樣」，執法機構不能「掂」他們。

林鄭強調，這個不是法治社會的精神，強調香港沒有一處是法外之地，警方一直跟原則維護香港治安、鞏固香港法治精神。她重申法治精神對香港的成功，落實「一國兩制」至為重要。

警方今早拘捕最少8名民主派成員，消息指包括民主黨主席胡志偉、社民連副主席梁國雄、成員鄧世禮、民陣召集人陳皓桓、前立法會議員朱凱廸、東區區議員曾健成（阿牛）、陳榮泰、徐子見。據了解，是次拘捕行動與今年6月30日在終審法院外、以及7.1遊行的非法集結事件有關，他們涉嫌「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」 及「明知而參與未經批准集結」罪名。