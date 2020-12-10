國安法︱林鄭：國安法是一國兩制最重要突破　23條立法工作正進行

自《港區國安法》實施後，美國先後3次公布制裁中港官員，其中本周美方以取消4名民主派立法會議員資格為由，公布制裁14名全國人大副委員長。 作為首輪被制裁人士的特首林鄭月娥接受《中國日報》香港版訪問期間，批評美國干預中國內政，行為虛偽、違反國際法，她和其他被制裁官員都不會被嚇怕。她又稱，《基本法》第23條本地立法仍在其議程中，目前有一些重要的基礎工作正在進行。

稱無懼制裁 個人不便不算什麼

國安法是林鄭月娥認為，美國的制裁行徑違反國際法，香港事務乃中國內政，包括訂立國家安全法律，任何國家都不應試圖干涉這些事務，批評美國雙重標準。對於被美國制裁，林鄭稱自己無所畏懼：「外國政府和政客愈想威嚇我們，我們就愈堅定履行自己的重要使命」，又指雖然為個人帶來一些不便，但相對於國安這項重要事務，這不算什麼。

她又大讚《港區國安法》是香港於一國兩制下最重大的憲制「突破」，讓香港維護國家安全，近數個月社會狀況已證明法例有效。

現時《港區國安法》針對4大類罪行，包括分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，但憲制上《基本法》第二十三條國安立法的工作仍未完成。二十三條的涵蓋範圍會再廣泛一點，包括禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫等。

林鄭月娥指，23條立法仍在工作議程當中。（資料圖片）

林鄭：中央支持予強心針度艱難時期

林鄭表示，有關《基本法》第23條立法，目前仍然在她的議程中，一些「必要的基礎工作」正在進行，但未有透露實際時間表。

談到至今三年半的任期，林鄭表示中央堅定不移的支持，於最艱難的時間給予她強心針，新冠肺炎疫情下中央亦為香港提供大量支持，「這是非常了不起的支持，中央政府永遠是香港的後盾。」