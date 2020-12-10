首10個月港人赴台居留達7474人　按年爆升71.2%

台灣陸委會發言人邱垂正今日（10日）在例行記者會上表示，今年頭10個月，獲批台灣居留許可的港人數目達到7,474人，定居則有1,272人。 邱垂正又表示，自從7月起，港人赴台居留數目有顯著增長。

10月赴台居留港人達1974人

翻查資料，2019年首10個月港人赴台居留許可數目有4,352人，今年同期大增71.2%。而去年首10個月港人赴台定居許可人數為1,189人，按年亦增長近7%。

《港區國安法》在今年7月生效，數據顯示，7月港人赴台居留申請爆升，由6月的397人大增至7月的715人，數字更是一向上漲，8月有720人，9月有904人，10月高達1,974人。

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數字超過去年反修例事件高峰

值得一提的是，去年8月31日發生太子站事件，9月、10月多次示威爆發警民衝突，10月20日發生水炮車向尖沙咀清真寺發射藍色水等事件，港人獲批台灣灣居留許可的人數在去年9月有882人，10月有1,243人，是去年反修例事件期間最高數字，而今年10月的人數較上述去年兩個月明顯為高。

而澳門人獲台灣居留許可數目，一般均為雙為數，去年9月和10月分別急升至256及326人，今年10月再次突破200人水平，達289人。

澳門今年首10個月赴台居留人數為692人，定居許可人數為111人。

邱垂正在記者會回應查詢時表示，對於尋求人道援助的港人，台方會依據人道原則與相關法規，積極給予妥適處理，未來也會視香港情勢演變，持續精進完善相關救援作為，落實總統蔡英文繼續相挺港人民主的指示。