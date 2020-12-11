許智峯涉潛逃仍有區議員身份　政府或停出糧？　許：未定會否請辭

前立法會議員許智峯立法會議日前宣布離港，赴英國「打國際線」，並稱可能永遠不會返回香港，港府多次不點名譴責有人棄保潛逃。 許智峯目前仍保留中西區區議員的議席，外界關注局方會否繼續向許智峯發放薪金及辦究處津貼。民政事務局局長徐英偉日前指，尚未收到許智峯的請辭，又批評對方辦事處仍然接受公帑，但無繼續服務市民。 《香港01》今日（11日）向許智峯查詢會否請辭，許智峯回覆稱「尚未決定」（not decided yet）。記者正在向局方查詢，政府會否停止向許智峯發放薪津，甚至出手取消其議員資格。

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區議員薪酬約3.4萬元



根據《區議會條例》第24(5)條，如區議員連續4個月沒有出席有關區議會的會議，而又沒有在限期前取得區議會的同意，則會喪失餘下任期中擔任議員的資格。根據中西區區議會文件，下次區議會會議暫定於明年1月14日舉行，許智峯最遲有可能於明年5月自動喪失議席。



參考民政事務總署文件，今屆區議員月薪為33,950元，換言之許智峯在失去議席前仍有可能獲得5個月、共169,750元的薪酬。不過，許智峯回覆查詢時就表示，仍未決定會否主動辭去職務，而局方亦不排除會停止出糧。

本屆中西區區議會有14名民主派議員，許智峯（後排右二）是其中之一。（資料圖片／李澤彤攝）

許智峯戶口遭凍結 未知能否照出糧

警方早前指有人以眾籌為名，涉嫌挪用自己及他人戶口獲益，涉款85萬港元，故暫時凍結許智峯及相關人士的戶口調查，戶口被凍結是否不能出糧？



有銀行界人士指，坊間對於凍結的理解太過廣義，其實凍結有分兩類：一類是完全禁止交易，另一類是「只收不付」，即戶口仍然容許入數，惟戶口持有人不能轉走戶口的款項，以保障持有人的利益，直至完成調查。該人指，目前未知許智峯用作收取區議員薪酬的戶口是否牽涉在內，故凍結風波會否影響支薪仍是未知之數。