財委會通過兩項工程撥款 陳健波：視乎疫情決定下周開會否

立法會財委會今（11日）開會，兩小時會議中通過兩項工程撥款，包括涉及6100多萬元的匡智屯門晨崗學校擴建計劃，以及路政署的「跨越2030年的鐵路策略性研究」和運輸署的 「跨越2030年的主要幹道策略性研究」撥款，涉及9240萬元開支。 財委會主席陳健波會後表示，要視乎疫情發展決定下周會否開會，若政府進一步收緊防疫措施，立法會將不能繼續開會，但由於財委會是牽涉投票表決的會議，故不能用Zoom視像開會，他最遲下周三會有決定。

田北辰關注，政府提出興建更多道路時，未有考慮增加車流的問題，擔心日後未能紓緩交通擠塞。（鄭子峰攝）

在討論「跨越2030年的鐵路策略性研究」和 「跨越2030年的主要幹道策略性研究」撥款項目時，實政圓桌田北辰關注，政府提出興建更多道路時，未有考慮增加車流的問題，擔心日後未能紓緩交通擠塞情況，認為政府要考慮如何促進市民轉乘交通工具。

民建聯柯創盛表示，政府曾分別在2000年和2014年進行鐵路發展策略研究，其中在2014年公布的發展策略中，曾表明會研究連接鑽石山站及寶琳站的東九龍線，惟至今未有下文。運輸及房屋局副秘書長葉李杏怡回應指，政府一直有研究港鐵東九龍綫，正處理技術性問題，及等待港鐵提供方案。

熱血公民鄭松泰引用沙中線紅磡站工程項目，指不少市民關注鐵路成本及安全問題，又指發展局年前提出興建九龍東環保連接系統後，最後卻胎死腹中，認為政府各政策局未有做好協調工作。

項目最後以22票贊成、1票反對獲得通過。

柯創盛表示，政府曾分別在2000年和2014年進行鐵路發展策略研究，其中在2014年公布的發展策略中，曾表明會研究連接鑽石山站及寶琳站的東九龍線，惟至今未有下文。（資料圖片）

財委會通過6100萬擴建屯門特殊學校

財委會亦通過涉及6100萬元開支的匡智屯門晨崗學校擴建計劃，包括興建一座三層高的新翼大樓，新增多間課室。

田北辰發言時指，屯門晨崗學校現時與另一間學校共用校舍，關注當局會否承諾尋找空置校舍，以分拆兩間學校。教育局副局長蔡若蓮回應時強調，局方會視乎各間特殊學校的環境作出改善，若有學校有需要新校舍，可競逐使用空置校舍。