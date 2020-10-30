拆局｜臨時撤財委會常額職位撥款　政府向建制派「跪低」？

立法會財務委員會今（30日）開會，原定繼續審議將財經事務及庫務局兩個編外職位，轉為常額職位的撥款，但政府在會議前臨時去信議員，宣布撤回相關建議。財庫局在信中解釋，考慮到很多議員對項目的意見，需要更多時間考慮及修訂，故決定撤回建議。但當局此舉被指是向建制派「跪低」，而主因則始於較早前一場風波。 有政府中人指，財經事務及庫務局兩個編外職位已先後延長五次，「證明個位係有需要」，只因上周在會上聽到很多反對意見，當局最終才決定先撤回撥款。而令建制派採取「不合作態度」的導火線，正是早前鬧得滿城風雨的兩元乘車優惠爭議。

財經事務及庫務局今日去信議員，解釋考慮到很多議員對開設常額職位項目有意見，需要更多時間考慮及修訂，故決定撤回撥款。

政府原計劃將兩元乘車優惠的合資格申請年齡由65歲降至60歲，但早前有消息指，政府有意擱置，引起建制派強烈不滿，最後局方強調將按計劃於2021至22年度落實。意料不到的是，風波會蔓延至立法會財務委員會。

上周會議期間，民建聯多名成員都不在席，很多時間都只見黨主席李慧琼及另外一人留在會議室，該黨成員發言時先後不滿俗稱「開位」的開設常額職位決定，令政府長遠開支大增。其中鄭泳舜就在會上發炮，批評政府一方面擔心兩元乘車優惠開支大增，但另一方面卻開設多個月薪高達二十萬元常額職位。

在立法會坐擁13席的建制第一大黨民建聯，其投票意向一直是政府議案能否通過的關鍵。消息人士就解釋，局方確是因上周聽到很多反對意見，因此決定撤回撥款建議，但他不評論政府是否因「數唔夠票而跪低」，至於相關職位會否再遞上財會審議，則未有決定。他又強調政府不會撤回所有開位撥款，會按各局需要而定。

對於財庫局今日撤回撥款建議的決定，有民建聯中人表示歡迎，認為在現時社會情況下，政府財政緊拙，應該與民共渡時艱，奉行量入為出政策。另有消息人士強調，民建聯不會反對所有政府「開位」項目，會逐項審視是否有必要開設常額職位，「在未來一段時間都會咁做」。他舉例指，該黨會支持政制及內地事務局開設有關大灣區發展辦公室的職位，其他則有待黨團決定。

至於在今日財會會議上，政府建議將環境局一個編外職位轉為常額職位，以推動可再生能源。民建聯何俊賢發言時表明反對，指本港經濟狀況不明朗，因此反對有關議案，認為政府不應該增加恆常支出，亦有其他建制派議員對項目有保留，建議政府思考其他替代方案。另外亦有多名民主派反對，指社會上多間企業面臨裁員，政府反其道而行並不合理，公民黨譚文豪認為環境局新設的職位負責範疇狹窄，難以同意有關議案。當局表示，政府現時提交予財委會的撥款建議均經過內部詳細研究，相信財政上可長遠承擔。最終至會議完結前，都未有表決任何議案。

根據財委會議程，現時排在「明日大嶼」前期撥款前，仍有9個「開位」項目，政府要獲得足夠議員支持通過項目，目前可謂談何容易，且看當局如何出招化解。