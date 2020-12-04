明日大嶼︱財委會5.5億前期撥款通過　33贊成、兩反對、兩棄權

立法會財務委員會今（4日）繼續審議5.5億元的明日大嶼前期研究撥款，在民主派全面撤出立法會後，議會由建制派主導，今日傍晚通過撥款，有33票贊成、兩票反對、兩票棄權，另有4人未有投票。

政府早前撤回多項人事編制撥款議案，「讓路」予明日大嶼前期撥款，惟項目素有爭議，今日會議上亦有建制派議員質疑經濟成效。

主席陳健波表示，議員辯論環節在6時40分「劃線」終止，趕及7時前表決。結果顯示有33票贊成，兩票反對，兩票棄權，項目獲得通過。非建制派的鄭松泰、陳沛然投下反對票，民建聯何俊賢及新民黨容海恩投棄權票，民建聯蔣麗芸、黃定光、工業界吳永嘉及新民黨葉劉淑儀則缺席投票。

譚文豪質疑政府財政承擔能力不足

公民黨前立法會議員譚文豪下午指，相信「明日大嶼」議案非常大機會於今日的財委會上通過，譚指，政府現時有8,000多億元財政儲備，但「明日大嶼」將花費超過1萬億元的儲備，令政府財政出現赤字，而且政府今個財政年度預計收入會減少，甚至連抗疫支援工作都受限，質疑政府的財政承擔能力不足。

譚文豪指明日大嶼將花費超過1萬億元，質疑政府的財政承擔能力不足。（陳綽嵐攝）

譚文豪又指，留意到香港近一年現移民潮，質疑明日大嶼計劃落實後，香港人口或會減少，擔心政府有心「換血」，吸引更多內地人來港居住，甚或設立「大灣區身份證」，而非為港人設想。