新冠肺炎︱容海恩：港府應學習中央果斷態度　推強制全民檢測

新民黨立法會議員容海恩今日（12月13日）於港台節目《給香港的信》中表示，香港遭受第4波新冠疫情打擊，認為政府應從速處理，推動強制全民檢測，並好好學習中央政府的果斷手法，方能盡快清零。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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容海恩表示，2020年香港是多事之年，經歷去年延續而來的暴力事件、外國勢力干預香港、疫情的三重打擊後，本地經濟一池死水，失業率和就業不足率上升，保就業計劃完結後，相信會有更嚴重的結業和失業潮，希望政府確切考慮再幫助受疫情影響的企業和工友。她提到，政府基於疫情再度收緊社交距離限制，如縮短餐廳堂食時間、關閉處所等，實際上都瞄不準問題根源，更大程度是為企業製造麻煩。

容認為真正需要先解決的是病毒傳播鏈，應該盡快推出強制全民檢測，務求盡快清零。她指，政府往往以「強制全民檢測即要全港封閉幾星期」為由拒絕，誠然社會確實要為此付一定代價，要所有市民合作，但在市民健康的大前提下，政府有責任研究具體做法。她指，政府往往對疫情反應慢半拍，只會令病毒周而復始地出現，與內地通關更加難。

容海恩讚揚，中央政府在協助香港方面做過很多事，其中在第三波疫情後提供檢測支援、於香港暴力示威浪潮後推出《港區國安法》，都是果斷、及時、高效的措施，特區政府應學習這種態度。