許智峯戶口被凍　周浩鼎指警行動義正辭嚴 ：許多眾籌與黑暴有關

近日前立法會議員許智峯、宗教團體「好鄰舍北區教會」存款戶口先後在警方要求下被銀行凍結，被指涉政治打壓。 民建聯立法會議員周浩鼎出席港台節目《城市論壇》時表示，警方近日行動是依法辦事、言正辭嚴，又形容事件與去年「黑暴」有關。周浩鼎認為，若許智峯大義凜然就應回港向法庭提出反對，他強調銀行會視乎機制處理，不會胡亂凍結戶口，認為不應抹黑警方批評是政治打壓。 前會計界立法會議員梁繼昌在同一節目表示，現時被凍結戶口除涉及《有組織及嚴重罪行條例》，若保安局認為戶口直接或間接與國安法禁止的活動有關，也可發出指令凍結戶口，但並沒說明當事人是否可向法庭申請反對。周浩鼎隨即指，《國安法》指明會按現行法律處理，又稱應該叫許智峯「返香港試一次」。

屯門區議員盧俊宇稱，這次銀行凍結許智峯及家人戶口與過往程序不同，因過往要有證據、文件後才可處理，這次警方只是口頭要求凍結，其後才補文件，對銀行來說有大風險。（資料圖片）

屯門區議員、銀行法規部前調查主任盧俊宇稱，是次銀行凍結許智峯及家人戶口與過往程序不同，因過往要有證據、文件後才可處理，這次警方只是口頭要求凍結，其後才補文件，對銀行來說有大風險。盧俊宇又指，銀行不需完全跟足警方指示，但若警方向法庭申請凍結令，銀行便要馬上處理。他質疑，若警方懷疑許智峯發起的眾籌有問題，為何不凍結律師樓的戶口。

會計師公會前副會長林智遠認為，若涉及延遲交稅，戶口同樣有機會被凍結。對於會否出現如許智峯一樣，戶口先被凍結後解封再凍結。林智遠稱曾出現相關情況，如當事人答應交稅後，戶口會一度解封，但當發現當事人仍然未交稅，戶口就會再被凍結。

梁繼昌稱最重要是釐清三方面，一是眾籌目的、二是金錢來源、三是如何管理眾籌金額，強調應將個人及眾籌戶口分開處理。（資料圖片）

梁繼昌稱眾籌宜釐清三方面：眾籌目的、金錢來源、管理款項

對於近日多宗案件涉及眾籌，梁繼昌稱眾籌最重要是釐清三方面，一是眾籌目的、二是金錢來源、三是如何管理眾籌金額，強調應將個人及眾籌戶口分開處理；盧俊宇則指，在開戶簽文件時銀行會查問設立戶口目的，有關理由應與往後交易脗合。他又指，若眾籌金額達標後，眾籌發起者可向銀行提出凍結及後匯入的金額，但強調需與銀行有良好溝通。

林智遠稱不建議發起網上眾籌，強調眾籌本身不是問題，但最重要是資金來源、去留以及如何運作。周浩鼎認為，去年「黑暴」事件後出現多項眾籌活動，令眾籌「搞臭個朵」。他批評許智峯涉挪用眾籌金額又勾結丹麥政客，質疑民主黨是否知情、有否有提供協助。