支聯會籲市民寫聖誕卡予12港人　李卓人批田飛龍觀點侵蝕港法治

支聯會今日（22日）在銅鑼灣舉辦寄聖誕卡活動，設攤位邀請市民寫愛心聖誕卡，寄予內地維權人士，以及早前因偷渡被捕的12名港人。 支聯會主席李卓人回應內地學者批評支聯會的言論，認為對方企圖將內地執法的一套移植到香港，侵蝕香港法治，強調不會改變支聯會的方針。

支聯會今日（22日）在銅鑼灣舉辦寄聖誕卡活動，設攤位邀請市民寫愛心聖誕卡，寄予內地維權人士，以及早前因偷渡被捕的12名港人。（潘希橋攝）

李卓人表示，支聯會寄聖誕卡的活動持續多年，惟今年的寄送名單加上了早前涉偷渡被內地公安拘捕的12名港人。

支聯會主席何俊仁指12名港人目前在鹽田被拘留，實際遭遇情況無從得知，即使是其家人正常探訪的申請，都被駁回，他批評是非常荒謬，無法無天，形同打壓。

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍早前撰文，形容支聯會屬於政治顛覆性組織，是以香港為基地，勾結外部勢力的顏色革命組織，又指支聯會涉違反本地法例和《港區國安法》，應加以檢控和懲治。

李卓人回應有關說法，指田飛龍是企圖將內地那套先控告再「砌」的法治思維移植到香港，侵蝕香港法治，用欲加之罪的方式檢控團體。他強調，支聯會過去30年來從未更改五大綱領，做法和平，一直沒有出現任何問題，如果現在反而出現問題，並非支聯會改變，而是香港改變了。他強調不會因為國安法的實施調整支聯會的工作方向。

（潘希橋攝）

對於田飛龍指支聯會企圖在六四議題上「搶奪歷史話語權」，李卓人坦承有關說法，指支聯會一直希望將六四的真相公諸於眾。

就六四燭光集會，他指支聯會來年仍然會有六四集會，現已申請明年六四的維園場地，雖然未知警方會否批准，但支聯會會堅持。對於在如今社會氣氛下，會否擔心市民參與意欲減少，他指難以評估，但對香港人有信心。

除了12名被捕港人，寄賀卡的活動亦關注其餘數名維權人士，包括天安門母親、「六四天網」創辦人黃琦及香港出版人姚文田等；姚文田在2014年因出版敏感書籍在深圳被捕，判刑監禁十年。

田飛龍。（資料圖片）