湯家驊指支聯會無違法　喊「結束專政」或涉顛覆：惹懷疑與人無尤

全國港澳研究會理事田飛龍日前撰文，指支聯會涉違反本地法律和國安法，形容支聯會是「西方顏色革命和民主全球化議程的一部分」，又指支聯會五大綱領「釋放民運人士，平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國」，顯示支聯會是「政治顛覆性組織」。 資深大律師、行政會議成員湯家驊今天（18日）接受港台節目訪問時指出，田飛龍的文章僅屬批判性評論，多於有實質證據，他看不到支聯會目前違反顛覆國家政權罪和分裂國家罪。不過他指，叫喊「結束一黨專政」有機會觸及顛覆國家政權罪，但要達致定罪門檻，涉事者需有暴力、武力或非法手段並導致嚴重後果。 他指，若有人每天都在街上叫喊「結束一黨專政」口號，惹人懷疑並因此被警方調查，亦與人無尤。

支聯會主席李卓人表示，田飛龍的言論旨在震懾港人。（黃寶瑩攝）

湯家驊：田飛龍言論欠實質證據



湯家驊認為，要指控支聯會有否違法，需明確指出是違反哪一條法例。他指《港區國安法》的顛覆國家政權罪，需涉暴力、武力和非法手段而導致嚴重後果，他看不到支聯會有違反。至於分裂國家罪，湯家驊指，當中涉「將香港特別行政區或者中華人民共和國其他任何部分轉歸外國統治」等行為，認為支聯會的言行不符法例所指定義。

他坦言，明白社會有人對支聯會有看法，強調自己不是維護支聯會，他只是看田飛龍的言論有沒有證據支持。

至於叫喊「結束一黨專政」口號會否違法，湯家驊表示，該口號有機會觸及顛覆罪，但要達致定罪門檻，涉事者需有暴力、武力或非法手段並導致嚴重後果，可是若有人每天也在街上叫喊口號，惹人懷疑並因此被警方調查，也與人無尤。被問及若在六四晚會上叫喊「結束一黨專政」口號會否有更大違法風險，湯家驊表示，一起叫喊口號的違法風險一定較高。

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李卓人表明不會退縮

支聯會主席李卓人表示，田飛龍的言論旨在震懾港人，希望香港人退縮，不再悼念六四，他強調支聯會必定堅持「五大綱領」，不會退縮。田飛龍在文章指支聯會欲奪歷史話語權，李卓人反駁，支聯會正正就是要搶奪歷史話語權，將六四真相告訴全世界所有人。

支聯會昨天投得年宵攤位，但首次被食環署要求審核資料，拒絕即時簽約，經糾纏數小時後，才能成功簽約。李卓人指，支聯會參與年宵多年，從未試過出現此情況，他認為事件反映前線公務員不想「揹飛」，坦言「同情」公務員，認為公務員在政治壓力之下無所適從。