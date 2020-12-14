林鄭押後訪京述職　傳疫情反彈致行程遇阻

特首林鄭月娥上任以來，都於12月中旬上京向領導人述職。不過有傳媒今日（14日）報道，林鄭原定近日訪京述職，如今行程將會延遲，甚至可能押後到明年1月才進行。

據了解，林鄭已告知中央隨時可上京述職，原定最早上周五（11日）便可啟程，並按慣例等候中央覆實日子；後來行程延遲，一度盛傳可能月中起程，惟未確實，直至今日都未有進一步消息。政圈流傳，中央政府基於「疫情相關」因素，決定延遲述職日期，暫時仍未敲定日子。

《香港01》向行政長官辦公室查詢，獲回覆指：「有關行政長官述職安排，如有消息會公布。」

▼林鄭過往述職情況▼

林鄭上任後 都於12月中旬述職

多間傳媒報道指，林鄭原定於12月中旬訪京，今年將會押後。《星島日報》更指，述職日期可能打破慣例延遲至明年1月。

翻查資料，林鄭上任以來過去3次述職，都是在12月中旬，期間會與國家主席習近平、國務院總理李克強等中央領導人見面，匯報香港最新的社會、經濟和政治情況。其中去年正值反修例事件，林鄭於12月16日在北京獲習近平接見。習近平當時提到，2019年是香港回歸以來，局面最為嚴峻和複雜的一年，稱讚林鄭在非常時期展示的勇氣和擔當，中央是充分肯定的，中央堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法。

不過在梁振英年代，述職日期會較遲，除2013年外，其餘述職都安排在12月下旬。

述職日期須由中央定奪

消息人士向《香港01》指出，過去對於述職日期的做法，一般是特首先向中央建議一個範圍，由中央最後拍板定下日期，而原先林鄭計劃，今年最早可於上周五（12月11日）上京，原本有傳林鄭在日程上也預了本周初隨時不在港。不過直到今日，政府方面都未有任何關於述職的「聲氣」，有關述職延遲的說法甚囂塵上。

另有消息人士指，中央傾向延遲述職，最重要因素有兩個。其一是與疫情相關：香港近日爆發第4波新冠肺炎疫情，每日新增約百宗確診個案，任何人由香港上京，傳播風險都不容忽視。再加上目前習近平、李克強等中央領導人，本身也基於防疫理由，盡量減少與其他人會面，以降低風險；其二，習、李近日的行程較忙碌，須集中處理各種防疫、外交等工作，未必能安排時間與港澳特首會面。