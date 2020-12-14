政壇諸事町｜連續兩日升錯旗？　觀塘警署今早倒掛國旗

熱血公民立法會議員鄭松泰今天（14日）早上在Facebook上載影片，指觀塘警署今早倒掛國旗。警察公共關係科回應《香港01》查詢時表示，觀塘警區人員今日在觀塘警署升起國旗時不慎將國旗倒轉，在發現錯誤後已即時作出更正，警方已提醒人員於升旗時務必小心謹慎。 倒掛國旗或區旗事件近期事有發生，有傳媒昨天（13日）拍到青衣警署不慎倒掛區旗，立法會廣場上周四（10日）被拍到倒掛國旗。

曾在立法會會議倒插國旗的鄭松泰早上在社交網站發文，指今早十時發現觀塘警署倒掛五星紅旗。前年曾誤信高鐵西九龍站因颱風山竹爆玻璃的鄭松泰笑言，今次已核實事件，證實倒掛國旗乃真確：「任內有一件事令我最尷尬及遺憾，就是聽信了「我有投票俾你」的網民誤報高鐵爆玻璃一事，自此我學會了謹慎及 double-checking，此片段證實，我無睇錯。」

警察公共關係科回應《香港01》查詢時表示，觀塘警區人員今日在觀塘警署升起國旗時不慎將國旗倒轉，在發現錯誤後已即時作出更正，警方已提醒人員於升旗時務必小心謹慎。

有傳媒昨天報道，指青衣警署昨早倒掛區旗，警方回應事件時指，青衣分區人員在青衣警署升起區旗時不慎將區旗倒轉，在發現錯誤後已即時作出更正，警方已提醒人員於升旗時務必小心謹慎。

上周四（10日），有網民發現立法會「煲底」對出的立法會廣場倒掛國旗，立法會秘書處總務部回應指，秘書處當天早上知悉立法會廣場上的國旗倒掛後，已立即於9時54分糾正，秘書處為此事鄭重致歉。