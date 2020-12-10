政壇諸事町｜立法會廣場倒掛國旗　秘書處鄭重致歉：已立即糾正

Facebook專頁「香港膠液所」今天（10日）上載一張照片，指今早發現立法會「煲底」對出的立法會廣場倒掛國旗。立法會秘書處總務部回應指，秘書處今早知悉立法會廣場上的國旗倒掛後，已立即於9時54分糾正，秘書處為此事鄭重致歉。

從「香港膠液所」上載的照片所見，立法會「煲底」對出的旗台上出現倒掛的國旗，「膠液所」在貼文揶揄四年前的倒插國旗事件，打趣道事件主角、熱血公民立法會議員鄭松泰「有無補充」，又問四年前就事件報警的民建聯蔣麗芸，會否譴責今次倒掛國旗事件。

重新升旗。（香港膠液所圖片）

人大10月通過修《國旗法》 不得倒掛

立法會秘書處回應事件，指秘書處職員於每天早上8時，在立法會廣場上進行國旗和特區區旗的升旗儀式。秘書處今早知悉立法會廣場上的國旗倒掛後，已立即於9時54分糾正，秘書處為此事鄭重致歉。

秘書處表示，現正深入調查有關事件，會按照內部人事管理機制嚴肅跟進，亦已即時檢視及改善升旗程序，確保同類事情不再發生。

全國人大常委會今年10月通過修改《國旗法》、《國徽法》，進一步禁止損害國旗和國徽尊嚴的行為，其中《國旗法》規定不得倒掛、倒插或以其他有損國旗尊嚴的方式升掛和使用國旗，亦不得隨意丟棄國旗，明年1月1日實施，香港則需要透過本地立法實施。