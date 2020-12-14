批林鄭任政務司期間無改革通識　葉劉稱非認叻：未推出已覺有問題

特首林鄭月娥早前談論改革通識科問題時表示，通識科在第一天已出現問題。行會成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀今（14日）接受網台節目時稱，林鄭在2015年擔任政務司司長，教育問題由她負責，「但唔覺佢有敦促教育局改革」。葉劉稱，「我就唔係話認叻，喺新高中學制包括通識科未推出，我已經認為有問題。」

葉劉稱，「我就唔係話認叻，喺新高中學制包括通識科未推出，我已經認為有問題。」 （李梓敬facebook）

葉劉續稱，早在2009年已寫信予當時教育事務委員會主席何秀蘭，告訴她這科目有問題，「點可能無課本，亦讀唔到中史，中國嗰部分太淺短」，建議科目應只設合格和不合格。同時她亦有去信給時任教育局局長孫明揚，質疑為何科目沒設國情教育，不過葉劉指當時無人理會她。

對於政府現提出通識科改革，葉劉認為問題在於通識科的六大範疇太廣，同時教科書無經審批，由老師自行教授。她提及在「今日香港」部分，卻成為討論時事的地方，會談及公民抗命、遊行示威等議題；在「當代中國」部分，竟有老師教導中國河流污染、美國河流清晰等情況。葉劉強調，除了通識科外，新高中學制仍有不少問題，現時只能「逐步嚟」。