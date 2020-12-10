通識科削半｜中學校長會幹事撰文　批課程改革有政治考量

特首林鄭月娥在今屆《施政報告》中，將推行11年的高中通識科「拆骨」，為教育界帶來震盪。退休校長、中學校長會榮譽總幹事黃謂儒今日撰文，批評《施政報告》教育界部分明顯有政治考量，對通識科的「改動」未曾交代詳細的研究及數據支持，更要倉卒下學年推行，除為學校課程規劃及人手調配帶來挑戰，亦對高中學生學習帶來影響。他又感嘆，過往老師為推行通識科進修，努力研磨雕琢教學單元設計及教材，但累積的教學心得卻換來「通識科第一日已出現問題」的棒喝，質疑誰是始作俑者。《香港01》就此向教育局查詢，正等候回覆。

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒今日撰文，批評《施政報告》教育界部分明顯有政治考量。（資料圖片）

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒以《2020年施政報告– 喃喃自語？自問自答？》為題投稿撰文，批評報告達三萬多字，宣讀超過兩小時，但是所提及地方不少缺乏細節或理據，認為內容以「政治考量」為出發點，「例如報告中140多次提到「國家、內地、大灣區、憲法、基本法、國安法」。黃謂儒認為，《施政報告》教育部分清楚彰顯林鄭的「政治考量」，報告有關教育的十一段，其中四段都與「社會事件」、國民教育、通識教育等有關。

林鄭曾指，通識科自從十年前推出以來一直都是爭議不斷，近日見到社會的紛爭和這麼多中小學生違法違規而被拘捕，更加令人擔心在教育、在學校、在課堂裏，其實學生們正接受一些怎樣的教育，故必須對通識教育進行一定的「改革」。

不過，黃謂儒反駁，改變科目名稱、縮減一半主題及課時、教材送審等，政府是否有是否有詳細研究及數據支持這些大改動，是否肯定這些改動可以防止科目及課程「被異化」、減少學生違法違規。

嘆老師為推行通識科付出努力 今教學路未知如何走

黃謂儒又擔心，政府計劃將通識科課時減少一半，屆時過剩的老師將如何處理。他慨嘆，昔日老師配合教育局推行新高中通識科為核心科目，修讀教育文憑、專科碩士，甚至博士學位，「現得來這樣的回報，他們的教學路該怎樣走下去？」他指，昔日老師為了六個教學單元設計教材，努力研磨雕琢，當中積累的教學心得卻換來「通識科第一日已出現問題」的棒喝，質疑誰是始作俑者。

教育局計劃最快下學年推行通識「新科」，黃質疑，教材與教科書能否於明年四月就緒，學校如何在目前有限資訊下，為新課程帶作出規劃及調配人手，質疑倉卒「改動」，對高中學生學習是否利多於弊。

教育學生學習公義、公平觀念同樣重要

另外，《施政報告》亦提及要加強德育、公民及國民教育，深化《憲法》和《基本法》教育，是培養學生國家觀念及國家安全意識的基礎工作。黃謂儒認為，國民、市民，特別是校長與老師於教導青少年奉公守法，尊重法律均責無旁貸，但指，學生接觸資訊多不勝數，加上普世「批判性」的思考方式，若今天仍以單向式、灌輸式著學生安然、全然接納與尊重《憲法》、《基本法》、《國安法》，質疑是否有效。他強調，教導學生奉公守法之餘，學習公義、公平、樂助、反思等觀念亦至為重要。