許智峯仍有區議員身份　民政署：需檢視發放酬金、津貼等款額安排

前立法會議員許智峯早前宣布離港，赴英國「打國際線」，並稱可能永遠不會返回香港。許智峯目前仍為中西區區議員，外界關注局方會否繼續向許智峯發放薪金及辦究處津貼。 民政事務總署回覆《香港01》查詢時表示，許智峯於12月3日在社交平台上宣布「流亡」及離開香港，署方需檢視發放酬金、津貼和開支償還款額予許智峯的安排，以確保公帑的妥善運用及符合《指引》。

本屆中西區區議會有14名民主派議員，許智峯（後排右二）是其中之一。（資料圖片／李澤彤攝）

民政署解釋，該署制定《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，為區議員提供明確的守則，強調所有區議員均須遵從，確保公帑得以善用。民政署稱，區議員使用公帑時，須遵守公開、公平和問責的原則，所有申領的開支償還款額必須用以支付執行區議會職務。

+ 16 + 16 + 16

根據《區議會條例》第24(5)條，如區議員連續4個月沒有出席有關區議會的會議，而又沒有在限期前取得區議會的同意，則會喪失餘下任期中擔任議員的資格。根據中西區區議會文件，下次區議會會議暫定於明年1月14日舉行，許智峯最遲有可能於明年5月自動喪失議席。

參考民政事務總署文件，今屆區議員月薪為33,950元，換言之許智峯在失去議席前仍有可能獲得5個月、共169,750元的薪酬。許智峯日前回覆查詢時就表示，仍未決定會否主動辭去職務。民政事務局局長徐英偉早前指，尚未收到許智峯的請辭，又批評對方辦事處仍接受公帑，但無繼續服務市民。