新冠肺炎︱林鄭斥有人將疫苗污名化　承認抗疫工作難盡善盡美

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥上周公布疫苗採購進展，但有關疫苗來源方面意外惹起爭議。林鄭今日（15日）出席行政會議前見記者期間，批評有人「惡意造謠」，將事件政治化，呼籲市民不要輕易相信來歷不明的消息。 被問到國家衞健委專家批評港府抗疫工作落實得不到位，林鄭回應指每一件工作都盡善盡美是不可能，但政府會吸收經驗並改進。

籲市民勿輕信謠言

林鄭於開場發言中提到，希望最終有3種經科學委員會專家認可的疫苗，能為社會帶來安心，當然使用前都要先完成相關數據檢視及註冊。

她提到在過去周末，「不幸地一如其他防疫工作，有少部分別有用心的人士惡意造謠，在網上發表很多污名化，或將疫苗事件政治化的不實言論，引述不具名人士說負面說話」，她呼籲市民不要輕易相信，小心核實消息來源。林鄭強調，疫苗工作以科學為基礎，衞生署中有兩個委員會負責，其中一個委員會的主席許樹昌近日亦不斷向外解釋有關事項。

有記者問到，有專家指不曾建議購買科興生物的疫苗，為何最終會選擇購買，如最終效果不理想如何是好。林鄭回應指，得悉有報道引述不具名人士的言論，強調政府昨日的新聞稿百分百準確，政府盡量採購不同的疫苗科技平台，來自兩間製藥廠等。

她指，知道專家有討論過有關採購疫苗的方向，所以新聞稿中亦已表示曾參考專家意見。林鄭強調，新冠肺炎疫苗一定要預先採購，與一般已有疫苗不同，而是要與各國爭相搶購。

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回應衞健委專家：落實上有改善空間

此外有記者問到，近日有建制陣營人士不滿政府抗疫工作，國家衞健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光亦批評抗疫工作未落實到位，特首如何回應。

林鄭表示，抗疫工作當然可以做得更好，不會認為政府工作十全十美，過去近一年一直都總結經驗及改進，但認為抗疫工作有一定困難，又要顧及法律限制、市民承受能力等問題，每一件工作都盡善盡美是不可能，希望市民諒解。

她又提到，內地專家所說的也不是特區政府抗疫策略方面有問題，而是落實方面有改善空間。