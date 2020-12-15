新冠肺炎｜馬仲儀稱不能選疫苗但應要知情　何栢良盼政府增透明度

政府採購的首批100萬劑新冠肺炎疫苗最快下月（1月）到港，坊間對疫苗有不同意見。公共醫療醫生協會會長馬仲儀及香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，今日（15日）分別在商台《在晴朗的一天出發》表示，市民對接種疫苗應有知情權，政府應提供更多資訊，增加透明度。

政府採購的首批100萬劑新冠肺炎疫苗最快下月到港。（資料圖片）

馬仲儀表示，站在醫學道德上當自己不清楚疫苗風險時，不會作出任何建議，但她個人會在等待歐美人士接種疫苗2至3個月後有否出現不良反應，再作決定。

她稱，疫苗的臨床測試一般會在很完美的環境下進行，參與者會在緊密的醫學監察下接受測試，故過去在社會大規模接種疫苗後才會陸續浮現不良反應，如子宮頸癌針、豬流感針等，她強調有不良反應並非指疫苗不安全，但市民有擔心是正常。

市民不能選擇接種疫苗屬無可厚非 但有知情權

她認為，政府將疫苗列入免費的公共服務，市民不能選擇接種的疫苗屬無可厚非，但市民仍然有知情權了解疫苗，當局應該提供更多資訊。

何栢良則希望市民可以冷靜地了解疫苗，吸引正確及準確的資訊，而政府發放官方資訊時亦應該增加透明度。

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