林鄭述職料與澳門「齊上齊落」　劉兆佳：得賀一誠上京更易惹揣測

特首林鄭月娥原定12月上京述職，近日突傳押後，原因眾說紛紜，林鄭今早出席行政會議前未有正面回應是否與疫情嚴峻有關，僅稱述職安排由中央決定，再通知特首，現時未有消息公布。 相對香港爆發第四波疫情，一海之隔的澳門已連月零確診，如果因為疫情而押後訪京，於澳門而言似乎站不住腳。全國港澳研究會副會長劉兆佳指，特首表現如何，國家領導人心中有數，不會借述職安排令外界離間中央與特首關係。 他估計，林鄭與澳門特首賀一誠上京述職會有一致安排，若只得賀一誠有份上京，反而更容易引起揣測。

劉：不會借述職安排打擊管治威信

林鄭月娥過去3次上京述職，均安排於每年12月中旬，但今年至今未公布。曾任中央政策組首席顧問的劉兆佳指，特首述職幾年前已開始規範化，包括座位安排等，以彰顯中央與特區的問責關係，但未有訂明必須何時述職。他認為在嚴峻疫情、領導人日程等因素下，即使押後至1月述職亦非不尋常。

劉兆佳指，有人認為押後述職是因為香港疫情爆發，甚至是中央不滿林鄭抗疫表現，但他強調中央不會藉述職安排，令外界離開中央與特首關係，打擊特首管治威信，「中央從來都支持在任行政長官」，直言特區政府表現如何，領導人早已心中有數。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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譚耀宗料港澳特首一同述職

澳門抗疫跑贏香港，至今只錄得46宗確診個案，國家主席習近平早前出席深圳經濟特區40周年慶祝大會期間，就肯定澳門特首賀一誠控疫表現。劉兆佳指，雖然澳門疫情穩定，但抗疫還包括一系列經濟、民生等社會問題，需要加以處理，而且若只有賀一誠上京述職，林鄭卻要留港，反而更易引起引起揣測。

全國人大常委譚耀宗表示，不想猜度特首押後述職的原因，認為過往慣例雖是在每年12月訪京述職，但沒有明文規定，估計中央領導在年底可能較忙碌，特首在港亦有不少事宜須處理。譚耀宗相信，港澳特首的述職時間將一同押後，但他不掌握會押後至何時公布。