抗疫基金｜林鄭：聖誕前向財委會申注資　第四輪基金支援重創行業

第四波疫情持續，特首林鄭月娥今早（15日）出席行政會議前表示，疫情仍然嚴峻，但確診數字未有幾何式上升，惟有可能進一步惡化，因源頭不明個案仍然高居不下，呼籲市民勿掉以輕心。 她再次呼籲市民留在家中，減少聚集，雖然冬至及聖誕即將來臨，這要求可能苛刻，但為了家人、朋友及社會，整個社會需要忍耐。 至於新一輪抗疫基金，林鄭月娥指，爭取於聖誕前向財委會提交撥款申請。

財委會開特別會議 聖誕前審新一輪抗疫基金

【10:17】有關新一輪防疫抗疫基金，林鄭表示會以最急切態度處理，已經盡可能簡化程序，只要是疫情下受社交距離措施重創的行業都會支援，甚至不一定需要主動提出申請政府也會幫助，會提醒同事簡化處理，但她提到過去幾輪有些申請者是不合資格，所以有些基本工作也要做。

林鄭表示，現時的目標是在聖誕節前，可向立法會財委會申請注資，具體內容、涉及多少款項今日未能詳細說明，但相信很快就可以公布，在此感謝財委會主席陳健波的合作，後者表示政府只要準備妥當，隨時可以召開會議審批。

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籲市民冬至、聖誕留家

【10:16】對於國家衛健委高級別專家組成員曾光批評香港防疫工作不到位，林鄭指，每一件事做到盡美盡美是不可能。

【09:53】特首林鄭月娥表示，疫情目前仍十分嚴峻，每周約有600多宗個案，包括過去三星期分別的648、661的613宗個案，認為起碼無幾何式上升，但源頭不明的個案數目仍居高不下，並來自不同地區，甚至有外傭確診，亦有年輕化趨勢，林鄭希望市民不要掉以輕心，呼籲其他市民除非有必須事項，否則要留在家中，市民留在家中亦要減少聚集。

林鄭又說，政府會多管齊下抗疫，例如安排更多檢測中心及流動檢測隊，並會更進取使用法律，在加了檢控罰款後，執法部門已派左數十張罰款，但她希望市民能自律。

疫苗方面，林鄭希望能為社會帶來安心，但她提到在過去周末，不幸地有少部分別有用心的人士惡意造謠，將事件政治化，呼籲市民不要輕易相信假信息。林鄭強調，疫苗工作以科學為基礎，衛生署中有兩個委員會負責，其中一個委員會的主席許樹昌近日亦不斷向外解釋有關事項。