全體副局長及政助宣誓效忠　林鄭監誓　政府：真切體現對特區忠誠

政府早前表示，所有現職公務員需要簽署聲明擁護《基本法》、效忠特區及對特區政府負責，公務員事務局局長聶德權更表明，現職公務員若不簽署，會考慮用《公務人員(管理)命令》要求該人士離開公務員隊伍。 政府今早（16日）在政府總部安排全體問責局副局長、政治助理一同宣誓。全體12位副局長和14位政治助理在特首林鄭月娥見證下，宣誓擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區。

政府：增強公眾對政治委任官員信心

從政府新聞處發布的片段中可見，林鄭與一眾副局長和政治助理在儀式舉行前先唱國歌，及後眾人在環境局副局長謝展寰帶領下完成宣誓，一眾司局長亦有列席儀式，坐在後排。

政府表示，根據《基本法》，香港特別行政區政府的公務人員必須盡忠職守，對香港特別行政區政府負責。副局長和政治助理是政治委任官員，須遵行政府的決定並對此承擔集體責任。他們除協助司局長處理各方面的政治工作外，副局長在相關局長暫時缺勤時更會代理其職責。作為特區管治團隊的重要成員，副局長和政治助理須擁護《基本法》和效忠香港特區，實屬理所當然。

政府發言人說，副局長和政治助理宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，就他們的責任許下莊嚴的承諾，向社會真切體現他們對《基本法》和香港特區的忠誠和承擔，將增強公眾對政治委任官員的信心，意義重大。

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常秘及部門首長周五宣誓



政府表示，除政治委任官員外，公務員事務局於今年10月發出通告，要求所有在今年7月1日或之後加入特區政府的公務員宣誓或簽署聲明，作為聘用條件的一部分。公務員事務局會在短期內公布有關要求現職公務員簽署聲明的具體安排。常任秘書長及部門首長的宣誓儀式將於周五（18日）舉行。

副局長和政治助理的誓詞如下：