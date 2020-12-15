消息：政府將安排全體副局長、政治助理明早宣誓　料由林鄭監誓

政府早前表示，所有現職公務員需要簽署聲明擁護《基本法》、效忠特區及對特區政府負責，公務員事務局局長聶德權更表明，現職公務員若不簽署，會考慮用《公務人員(管理)命令》要求該人士離開公務員隊伍。 宣誓安排亦延伸至政治任命官員，消息指，政府將安排全體問責局副局長、政治助理明早（16日）一同宣誓。有政助回覆查詢時未有否認有關消息，著記者向特首辦查詢。 《香港01》正向特首辦查詢，暫未獲回覆。

官員收特首辦電郵通知宣誓

有明早需要宣誓的官員透露，今日收到特首辦發出的電郵，得悉明早需宣誓，暫不清楚宣誓儀式或細節。被問到知否今次宣誓由誰負責，該人僅稱必然是高級官員。

根據港區國安法，香港特區居民在參選或者就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護《基本法》，效忠特區。

特首林鄭月娥及全體司局長在2017年7月1日上任時，曾在國家主席習近平面前宣誓，當中司局長的誓詞如下：

我謹此宣誓：本人就任中華人民共和國香港特別行政區政府____（職務），定當擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公，為香港特別行政區服務。