民政局停向許智峯發區議員薪津　對許不負責任行為感遺憾

撰文：彭焯煒
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前立法會議員許智峯早前宣布離港，赴英國「打國際線」，並稱可能永遠不會返回香港。許智峯目前仍為中西區區議員，外界關注政府會否繼續向許智峯發放薪金及辦事處津貼。
民政事務局今（16日）發聲明表示，許智峯於12月3日在社交平台上宣布「流亡」及離開香港，在考慮有關因素後，局方認為有需要暫停發放許智峯在12月3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額，以確保有關安排符合《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，及公帑得以妥善運用。
民政事務局對許智峯的不負責任行為深表遺憾。
民政事務局今（16日）發聲明表示，許智峯於12月3日在社交平台上宣布「流亡」及離開香港，在考慮有關因素後，局方認為有需要暫停發放許智峯在12月3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額。（羅君豪攝）
聲明表示，民政事務總署制定了《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，為區議員提供明確的守則。所有區議員均須遵從《指引》，以確保公帑得以善用。區議員使用公帑時，亦須遵守公開、公平和問責的原則。所有申領的開支償還款額必須用以支付執行區議會職務。
現時區議員月薪為35,070元，另有每月雜項開支津貼7,940元，以及每年享營運開支償還款額逾55萬元、每年醫療津貼約35,000元等。
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