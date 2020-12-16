民政局停向許智峯發區議員薪津　對許不負責任行為感遺憾

前立法會議員許智峯早前宣布離港，赴英國「打國際線」，並稱可能永遠不會返回香港。許智峯目前仍為中西區區議員，外界關注政府會否繼續向許智峯發放薪金及辦事處津貼。

民政事務局今（16日）發聲明表示，許智峯於12月3日在社交平台上宣布「流亡」及離開香港，在考慮有關因素後，局方認為有需要暫停發放許智峯在12月3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額，以確保有關安排符合《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，及公帑得以妥善運用。

民政事務局對許智峯的不負責任行為深表遺憾。