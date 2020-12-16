李家超批許智峯「虛偽懦夫」：如不滿戶口被凍結　歡迎回港交代

已離開香港的前立法會議員許智峯，早前稱被警方凍結他及其家人銀行戶口，涉款數百萬元，警方則稱只凍結了許智峯戶口85萬元。 保安局局長李家超今天（16日）在立法會會議上表示，警方在許智峯事件只了做過一個動作，就是要求相關銀行凍結許智峯85萬元，強調凍結銀行戶口與棄保潛逃無關。他又狠批許智峯「羞恥、虛偽、懦夫」，又稱不覺得需要花時間在一個「經常講大話的人」所作的言論作討論。

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批編製假行程「走佬」

李家超在回應熱血公民鄭松泰的口頭質詢時表示，凍結資金旨在防止罪犯從中獲利，防止罪犯繼續以資金用作非法用途，稱打擊洗黑錢的重要措施。李家超批評，有人以政治原因將凍結資金機制批評作「濫權」，有關言論屬誤導公眾，有需要義正辭嚴駁斥。

李家超批評許智峯公然「棄保潛逃」，有外國政客公開稱為許智峯編排虛假行程，以假理由向法官申請離港，又批評許智峯犯法後「走佬」，以「逃亡」為由為自己的行為卸責，形容許智峯是羞恥、虛偽的懦夫。他又指，如許智峯不滿資產被凍結，絕對歡迎他回港交代。

李家超批評許智峯是「懦夫」。（梁鵬威攝）

指銀行履行防洗黑錢理所當然

李家超指，凍結資金機制的其中一個重要目的，是保護受害人的財產，不讓犯罪分子予取予攜。他提到，根據《有組織及嚴重罪行條例》及《販毒(追討得益)條例》，任何人，包括銀行，如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益（例如挪用眾籌資金的詐騙案、販毒、經營非法賭博等），必須停止繼續處理有關財產，否則即屬犯法，這情況包括接獲執法部門有關提示或通知。

他又說，執法部門提示或通知有關銀行，必須是基於有合理懷疑的情況，例子包括戶口的活動模式與聲稱的業務不同、有不尋常的轉帳、有頻密的大額現金交易、大量金錢異常地由公司戶口轉至個人戶口等。他指，凍結可疑資產的行動，必須果斷、迅速和到位，否則犯罪得益很可能被快速移走，又以電話騙案為例，指長者在電話騙案中被騙取財產，凍結騙徒的帳戶能夠協助攔截及追回騙款，減少受害人的損失。對於銀行履行防洗黑錢的法律責任，是理所當然，政府應予以肯定和支持。

熱血公民鄭松泰質疑政府魚目混珠，凍結許智峯銀行戶口是「政治打劫」。（梁鵬威攝）

鄭松泰質疑「政治打劫」 李家超：混淆視聽

鄭松泰批評政府魚目混珠，在許智峯離港後才安插罪名，質疑是「政治打劫」，無法解釋為何凍結、解凍再凍結。李家超解釋，警方在許智峯事件只了做過一個動作，就是要求相關銀行凍結許智峯85萬元，強調凍結銀行戶口與棄保潛逃無關，批評鄭松泰混淆視聽。