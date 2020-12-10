抗疫基金4.0支援十多類處所　消息：津貼額與3.0相若　總額數十億

新冠肺炎第四波疫情一發不可收拾，跳舞群組爆發以來，先後出現了沙田一田群組、將軍澳地盤群組，葵盛西邨群組，最新在麗晶花園出現多宗感染，市民憂慮喉管播毒、社區爆發。 新冠肺炎影響本港接近一年，保就業資助已經在11月底完結，然而各行各業仍未見到曙光，社會有聲音擔心結業潮將至。據了解，政府正研究推出《防疫抗疫基金4.0》，支援受影響行業及在職者度過難關，早前宣布關閉的處所如麻雀館、卡拉ok等獲津貼 ，金額與抗疫基金3.0相若，舉例如卡拉ok在上一輪津貼中每間可獲2.5萬元；今次總支援額為數十億元。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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11月底至今共13類處所須關閉 料獲發津貼

消息人士指，政府正研究向受影響行業提供資助，首選近期強制關閉的處所，即上周一（11月30日）公布的酒吧或酒館、遊戲機中心、浴室、遊樂場所、派對房間、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所以及泳池，和周二（12月8日）公布的健身中心、體育處所、美容院和按摩院。至於其他處所會否有資助，政府仍在研究當中。

資助金額方面，消息指政府認為，累積多次應對疫情經驗後，估計今次關閉處所的時間不會如第三波長，因此資助水平不會高於上一輪（即抗疫基金3.0水平），惟希望盡量支援業界，故會貼近抗疫基金3.0的水平。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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翻查資料，防疫抗疫基金3.0的資助額分為企業和員工兩種，不同行業的金額都有分別。以深受打擊的旅遊業為例，津貼公司的金額按人頭計算，每名旅行社員工為5,000元，如無僱員則一筆過津貼5,000元。職員及持牌人士一筆過津貼1.5萬元，旅遊巴司機則有6,700元。

防疫抗疫基金3.0之中，被下令關閉的處所可得津貼，金額由1萬元至5萬元不等。當時被勒令關閉的浴室和健身中心均可獲5萬元資助，體育處所有3萬元資助，美容院及按摩院的資助額由1.5萬至5萬元不等，而臨時公眾娛樂場所則獲發1萬元。

政府9月公布防疫抗疫基金3.0的資料顯示，該輪津貼金額約為45億元。消息人士透露，第四輪支援津貼的總金額規模同為數十億元。