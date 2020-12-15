抗疫基金4.0｜民建聯倡保就業規定資助僱員　有抗體者北上免隔離

特首林鄭月娥表示，會爭取在聖誕假期前向立法會財務委員會申請第四輪防疫抗疫基金的撥款注資。民建聯今日（15日）就第四輪基金提出意見，包括希望第四輪基金的「保就業計劃」，規定將一定比例資助用於僱員。 民建聯亦建議政府再邀「國家隊」來港重啟氣膜實驗室加強檢測能力，並推出全民強制檢測；並考慮讓接種疫苗後有抗體的市民北上豁免隔離檢疫，以及考慮強制市民要使用「安心出行」才可內進某些處所。

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柯創盛稱市民願意配合政府杜絕疫情

九龍東議員柯創盛聯同民建聯立法會議員見記者時表示，他有十個字贈政府：「抗疫唔夠硬，香港有排捱」。他指，九龍東是疫情重災區，有多個屋苑爆發。他強調，認為市民願意配合政府杜絕疫情，但港府欠高效的統籌力，如近日爆疫的東頭邨、麗晶花園等，在安排居民何時強制檢測方面資訊混亂，而麗晶花園更在疫情爆發兩日後才安排全苑檢測。他亦建議政府的各個局長、政府部門需要加強協調，與及強化十八區民政事務專員在防疫工作方面的領導能力，增強效果。

區議會（第一）界別議員劉國勳認為，政府需要加強檢測能力。他指，港府已展開抗疫工作接近一年但成效不彰，認為問題是人手不夠，例如郵局派發的深喉唾液樣本收集包檢測，需要5日才有結果。劉國勳指，他們倡議政府再向中央尋求支援，派俗稱「國家隊」的內地核酸檢測團隊再度來港，增強檢測工作。劉再提到建制派一直建議的全民強制檢測，指林鄭以市民難以接受長時間禁足及無工作為由拒絕，但內地青島可於3日內完成全民檢測，故他認為本港抗疫問題在於人手不足。

至於追蹤工作，劉國勳批評政府推出的安心出行app，措施上形同可有可無，但本應達致內地「健康碼」及澳門「澳康碼」的功能，建議政府讓各行各業都安裝有關設施，市民要有安裝才可內進，料在全民檢測及強制需要安心出行的情況下，能有條件讓戲院、美容院等處所重開。

倡支援因隔離手停口停的緊密接觸者

防疫抗疫基金方面，鄭泳舜指，不少僱員都面對龐大經濟壓力，料即將公布的失業率將再度上升，而聖誕的商業黃金假期亦大受影響。他建議政府在新的保就業計劃，為13類被防疫措施勒令停業的處所提供支援、而資助除了由僱主分配，亦應設一定比例資助到僱員身上，初步想法包括按企業聘請的人手，規定有多少資助落於僱員身上。民建聯亦倡議讓因為隔離而「手停口停」的緊密接觸者獲得支援。

民建聯主席李慧琼指，知道政府再三強調已花了不少資源在先前的防疫抗疫基金，希望今輪基金會的份額與上一輪相近，如可增加對僱員的資助會更好。

李慧琼又認為，政府的抗疫措施被動，認為政府推出抗疫措施，要有前瞻性，幫助社會回復正常。李慧琼表示，認為政府應向內地建議，市民一旦在接種疫苗並證實有抗體後，可在回內地時轄免14天隔離檢疫，令兩地有序通關。當被問及科興生物的疫苗仍未有第三期測試數據，李慧琼表示相信政府會做好把關工作。