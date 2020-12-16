四區議員退出公民黨　梁嘉善指黨友持不同想法很正常

公民黨爆發退黨潮，東區區議員鄭達鴻等四名區議員日前退黨，外界關注公民黨未來的發展。公民黨秘書長梁嘉善表示，感謝四名親密戰友為民主運動的付出，又指一個政黨由不同人組成，公民黨今年面對的打壓非常大，形容在這個交叉點之中，有黨友持不同想法也是正常。 被問到區議員退黨會否對公民黨的資源造成影響，公民黨油尖旺區議會副主席余德寶指，該黨因疫情無法舉行大型籌款晚宴，過往在大型遊行擺設的籌款街站也無法舉行，形容該黨的經濟情況非常困難，未來將會需開源節流，包括租出公民黨北角總部舉辦工作坊，例如由創黨黨魁余若薇開班教縫紉。

梁嘉善表示，該黨一直重整政黨的資源和人手，希望透過最少資源，達致最大工作效果。被問到退黨潮，梁嘉善表示，公民黨今年面對的打壓非常大，可謂打擊重重，形容在這個交叉點之中，有黨友持不同想法也是正常，她強調四人與其他黨友關係非常好，希望他日能夠在民主運動上再次碰頭。

公民黨今天召開記者會回應時政，余德寶批評，特首林鄭月娥不斷將抗疫失敗的責任歸咎香港人，批評為何不容香港人自行選擇注射另一種疫苗，反問：「點解無得揀，係咪專制到連打針都要管？」對於多個公共屋邨大規模爆發疫情，余德寶批評政府通報疫情的機制太慢，安排在屋邨或地區派發檢測樣本樽的速度太慢，而且標準不一，其中在帝柏海灣已有九宗個案，但政府仍未安排派樽。

沙田區議員黃文萱則表示，自今年1月疫情爆發至今，香港人不是抗疫疲勞，而是因對政府失望感到疲勞。

指公務員守則本是管紀律 梁批現在是管思想

本身是大律師的梁嘉善提到問責官員和公務員宣誓的問題，她指公務員守則列明公務員需政治中立和不偏不倚，質疑若公務員後工餘時間談政見、參與聯署會否也算違誓。她批評公務員守則本作用管紀律，現在淪為「管思想」。