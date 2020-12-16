專訪｜大狀梁嘉善接公民黨秘書長：拒做不發聲的人　場外留一道氣

創立14年的公民黨，短短幾個月遭受重創，參選、延任均被連環DQ，楊岳橋、郭榮鏗等政治明星退出執委會，換上一班新生代挑起大樑。新任公民黨秘書長、大律師梁嘉善接受《香港01》專訪時表示，不能再用過去從政的路線圖計劃未來，目前最重要是匯集香港人的「氣」，在議會外亦要積極發聲。 公民黨一向被稱「大狀黨」，但梁嘉善眼中，他們的專業路向更接近日本的「職人精神」，最重要是令外界感受到他們在各專業範疇值得信任。她期望公民黨重拾針對議題的解說工作，盡最大努力「掃盲」，提升公民社會對時政的關注熱度。

大律師政黨兩邊走

梁嘉善（Jessica）的名字開始為人熟悉，源於去年反修例事件中，她多次通宵達旦趕赴不同警署，為被捕示威者提供法律支援。2019年才成為大律師，初出茅廬即半隻腳踏入政界，在楊岳橋的議員辦公室工作，一度被視為楊岳橋的接班人，梁嘉善笑言不解，「我剛看自己的社交媒體，最近合照較多的都是譚文豪。」

政治環境風高浪急，多名民主派人士近日被捕或判囚，投身政壇不擔心日後可能要承受牢獄之災？梁嘉善指，社會最近變得很「二分法」，有朋友出於驚恐，連數年前在社交媒體發言、大學時參與活動的紀錄都刪除，擔心只是voice out（發聲）都會身陷險境，但她卻認為在此二元之下，自己更不能做不發聲的人，只好走到二元的另一邊。

場外記者會爭話語權

公民黨早前改選執委會，新丁梁嘉善頂上出任秘書長，執委平均年齡為不足39歲，為歷屆最年輕。民主派總辭後，立法會變成「單聲道」，梁嘉善決定與前議員譚文豪逢周三、周五，在立會外舉行記者會，回應焦點議題，黨內亦設立了專題小組，就不同政策議題分工，冀在議程、文件上發掘議題，主動出擊。



她續稱，現時制度內無人可制約建制派，就算民建聯提出設量刑委員會的建議，雖未必多人接受，但這種話語權失去制衡最令她擔心，公民黨正計劃推出短片解構政策時弊，盡最大努力「掃盲」。

公民黨定位如「職人精神」

不過，經過內會風波、國安法、DQ議員資格等事件，今日的公民黨彷彿成為眼中釘，日後是否只能在場外發聲，議會之路已絕？梁嘉善認為，議會之重要在於其代表性及民主成份，認為香港人始終要有聲音代表，但目前評估公民黨將來是否參選，仍言之尚早。

至於短期工作，梁嘉善認為需要積極匯集香港人的「氣」，「那道氣會斷的，失望一次，失望兩次，失望三次就會完的了」，因此要讓香港人知道，就算前途多困難，民主公義的聲音猶在。

公民黨於2006年創黨，由學者、大律師等專業人士為主，素有「大狀黨」之稱，但梁嘉善眼中的公民黨，較接近日本的「職人精神」。她認為，創黨「四大狀」吸引人的地方並非其西裝或袋巾，而是他們令人覺得「信得過」，在專門知識方面有地位。她指，即使新一代公民黨沒當年「四大狀」在法律界之崇高地位，惟認真程度不下當年，各有各專業、人脈，要令人相信「公民黨」這個招牌的出品。

嘆法治失可確定性

楊岳橋幾年前參選時曾揚言，若有人破壞本港司法系統，「Over my dead body」，一直被年青人揶揄至今，作為新生代大律師，今日香港法治是否仍然「有險可守」？梁嘉善說，法治制度的運作有賴於可確定性，但現今的法治環境卻充滿不確定性，令人失去信心。

她不諱言，當法治運行得差，公眾沒可能有信心，指法治的每一環都緊緊相扣，當其中個別一些環節鬆散時，自然會對其他環節有影響。她認為，公眾在學習及了解整個制度本應如何運行後，足以得知法治制度有何問題，舉例指警方扣留被捕人士與過往有很大分別，一些案件以前經過一定程序就會放人，現時拘捕後卻先扣留二十多至三十個小時等，警員亦可能對冷處理律師查詢，這些本應不該發生。