李偲嫣離世｜羅冠聰：在可恨可憐之間兜轉　張秀賢稱曾有一分尊重

正義聯盟創辦人李偲嫣今天（16日）逝世，終年56歲。李偲嫣因撐國教崛起，成為「極左」、「深藍」的標桿人物。六年前學聯罷課，李偲嫣與時任中大學生會會長張秀賢唇槍舌劍。現已成為元朗區議員的張秀賢表示，2014年與她交手無數，指雖然二人政見不合，但私下總算客客氣氣，「相比今日嘅藍絲，14年簡直唔算一回事」，故不會落井下石。

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張秀賢：曾經有一分尊重，也是一種緣份

2014年9月，學聯發起罷課，香港家長聯會會長李偲嫣當時帶同十多人，攜同黃色示威牌，殺入添馬公園，要求學聯等人「收手」。傘運發生期間，李偲嫣到中大示議，當時擔任學生會會長的張秀賢唇槍舌劍，李偲嫣更以「秀賢同學」稱呼張。

張秀賢形容，談不上懷念李偲嫣，但曾與李偲嫣交過手，曾經有一分尊重，也是一種緣份，「我把口可以好賤，但唔喺呢件事上啦，從政嘅人都要有少少decency，大家唔同意唔緊要嘅。」

張秀賢又表示，2014年與她交手無數，指雖然二人政見不合，但私下總算客客氣氣，「相比今日嘅藍絲，14年簡直唔算一回事」，故不會落井下石。

羅冠聰指是機會主義者

傘運期間擔任學聯常秘的前立法會議員羅冠聰在社交網頁撰文，指李偲嫣是機會主義者，加入建制純粹是為了錢財和機遇，是風向和大環境使然，「總是自視優越卻無法出頭，認為一切失敗都因為未遇上伯樂、無人賞識；但當『藍絲陣營』有爛仔打手吸引鏡頭的空缺（和一些低廉的掌聲）時，李小姐便扶搖直上，成為第二類、第三類保皇黨的遮醜布。」

羅冠聰形容，李偲嫣「並不是在整個結構中最壞的人」，又形容她的一生在可恨和可憐之間兜轉，「但就是吸引最多炮火、注視的，目的是為了轉移大家對真正操盤的惡勢力的仇恨。這些人即使在過世之後，仍會化作符號，繼續被用作惡毒藍絲的護身符。」

羅冠聰強調，他的同情心只會用在被欺凌打壓的香港人身上，「對待這些人最好的處理方法，是遺忘、無視；戲子的逝世，就讓他的故事與生命一同落幕。」