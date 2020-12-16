李偲嫣離世｜消息：李今月本欲再辦撐警遊行　因疫情受阻變遺願

可靠消息證實，李偲嫣今日送院不治，終年56歲，據悉李偲嫣離世與新冠肺炎有關，病毒檢測初步陽性。 原來，李偲嫣一直有個心願未成，就是想再舉辦一次大型「撐警」遊行，惟消息指，因為疫情肆虐，「限聚令」下一直無法成事，如今成了其遺願。李偲嫣發起的「正義聯盟」於去年6月曾在遮打花園舉辦撐警晚會，當時有數百人到場支持，李偲嫣表示雖然集會人數不多，但日後會遍地開花，又批評示威者以暴力方式示威，傷害警員及破壞香港治安穩定。

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據悉，李偲嫣生前有個「心願」，想再舉辦多一次大型「撐警遊行」。她原本打算於6月舉行，並已正式入紙申請，一旦政府放寬「限聚令便」可成事，惟卻遇上疫情反覆拖延，早前更想改至12月舉行，但最終仍無法成事，帶著遺憾離世。

李偲嫣於去年書展發表名為《愛國者之死》的作品。（馮智政FB）

去年出書《愛國者之死》

另外，智庫研究員馮智政在Facebook翻出李偲嫣於去年書展發表的作品，名為《愛國者之死》，每本售價港幣100元，全部收入用作支付「18區支持香港警察」街站的物資經費。馮智政引述李偲嫣當日的帖文約定各位「愛國者」見面，「以為佢玩嘢，想不到一年後...」，更標籤了「#立Flag」、「#有無人買咗我想睇」等。

李偲嫣12月12日在Facebook最後的留言，批評前青年新政立法會議員梁頌恒離港，到美國尋求庇護，帖文寫道：「美國確實係收容香港逃犯的天堂！真係一件好事！未來就要看這些罪犯的人生會有多精彩！哈哈！」