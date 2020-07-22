董建華：香港成就經幾代人打拼　絕非其他國家恩賜

全國政協副主席、團結香港基金主席今日（22日）出席一個網絡論壇致辭時稱，「香港的成就由幾代香港人打拼得來，絕不是其他國家的恩賜」。在世界大變局中，香港作為國際都會，難免會受到外圍因素的衝擊。他重申香港有中央的全力支持和愛護，「祖國就是香港最堅強的後盾」。

董建華認為香港作為國際都會，難免會受一些外在因素衝擊。 （資料圖片）

董建華於一個網絡論壇致辭時說，西方政客千方百計將國內的政治壓力轉到外交戰線，批評他們「錯判形勢」，在全球需要聯手抗疫，維護經濟和金融穩定時，反而設立貿易壁壘、切斷科學合作、實行經濟脫勾、打壓及圍堵政策，令國際地緣政治形勢更加嚴峻。

董建華批評西方政客將國內的政治壓力轉到外交戰線是「錯判形勢」。（網上圖片 )

他又指，香港作為國際都會，難免會受一些外在因素衝擊，但他強調，香港所累積的豐厚和穩固根基，亦非肆意破壞的違法份子可隨便摧毁。他認為面對困難，港人必須沉著應對，亦要具備迎難而上發展的信心。

「港版國安法」於6月30日生效。中央政府相信國安法能為港帶來穩定。（資料圖片）

他表示，中央政府會全力支持和愛護香港，形容祖國是香港的「堅實後盾」，又指中國是疫情中復甦最快的國家，深信國家的富強就是香港繁榮穩定的最有力保證。