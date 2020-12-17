建制點名促凍結　612基金：不轉移資金至外地　改轉月捐最穩妥

支援修例風波被補人士的「612人道支援基金」今天（17日）發聲明，提到基金近期多次被建制派點名狙擊，不少市民擔心政府下一步凍結基金戶口，但基金重申無打算於其他銀行開設戶口，亦不會在外地開設銀行戶口，將資金轉移至外地。 612基金呼籲更多市民透過捐款網站定額月捐，或定期每月向基金戶口存入捐款，令基金有較穩定收入以應付每月開支，令基金毋須在銀行戶口儲存龐大的結餘，形容做法最為穩妥。

陳日君是基金信託人之一。（高仲明攝）

無打算開其他本港銀行戶口

前立法會議員許智峯、北區好鄰舍教會連接被銀行凍結戶口，令外界擔心「612人道支援基金」或遭波及。612基金今天發聲明，批評政府打壓民間慈善團體及眾籌發起人，認為如有關方面未能公佈具體犯案證據，應儘快解封涉事個人或團體的銀行戶口。

基金表示，不少市民建議他們開設其他銀行戶口，甚至將基金資金轉移到外地，不過基金表明不會採納這些建議。基金解釋，無論於任何本地銀行開設戶口，有關戶口的運作都要遵守相同的法規，因此基金現時並未打算於其他銀行開設戶口。基金指，基金主要捐款來源及支援開支都來自香港，出於運作上的限制，基金無法於外地開設銀行戶口。

現時滙豐戶口運作如常

基金強調，612基金所有資金均是來自公眾捐款，為保護資源，基金一直謹慎行事，並且不時諮詢會計師及律師意見，確保基金運作符合法規及銀行要求。現時基金委托「真普選聯盟有限公司」託管基金並負責收支事宜，有關戶口設於滙豐銀行，直至目前為止基金戶口運作如常。

基金呼籲更多市民透過捐款網站定額月捐，或定期每月向基金戶口存入捐款，令基金有較穩定收入以應付每月開支，令基金毋須在銀行戶口儲存龐大的結餘，做法最為穩妥。基金短期內會發表每月開支預算，及希望除開支預算之外保留的可動用結餘，並公佈月捐籌款的目標。

大律師兼前立法會議員吳靄儀擔任基金信託人。

基金結餘剩1,700萬元



基金由公民黨前立法會議員吳靄儀、天主教香港教區榮休主教陳日君等人擔任信託人。根據基金最新財務簡報顯示，截至10月30日，基金直接向申請人提供之人道支援總額為1億3,022萬元，批出項目資助966萬元，直接支援18,262人次，當中包括提供法律費用、借出保釋金、還押在囚物資、緊急經濟援助、醫療及情緒支援費用等，可動用結餘僅為1,765萬元，較8月底的3,600萬元大幅下跌近半，創基金去年 6 月成立以來新低。