「梁粉」接力狙擊林鄭抗疫不力　張志剛批束手無策又拒全民強檢

第四波疫情大爆發，前特首梁英支持者近日頻頻開火，繼專欄作家屈穎妍、前新聞統籌專員馮煒光炮轟林鄭政府對抗疫束手無策後，另一名「梁粉」、全國政協委員張志剛今日（17日）在報章撰文，指內地、台灣、澳門都成功控疫，唯獨香港不能，更是束手無策，批評港府擺出「攤開雙手，我冇計」的態度。 張志剛批評政府在抗疫上只有疫苗一招，拒推全民強制檢測，但政府專家顧問袁國勇卻曾表明不會在首年接種疫苗，無情踩掉政府的「救命草」，「人家說做大事要同心同德，特區政府抗疫有多少個心，有幾多種德？」

張志剛今日在《明報》撰文，指早在幾個月前，已經有人提議效法內地作全民檢測，但特區政府堅拒執行，但又無法解釋為何不能，只推說兩地體制不同，而一些中間人去解釋，認為香港人「無咁聽話」。張志剛指，正正是香港人「無咁聽話」，才不能夠自願檢測，而必須推行全民強制檢測，反問「政府現時命令下午6點鐘後不能堂食，有沒有市民食肆唔聽話？」

他又指，內地、台灣及澳門均成功解決疫情，唯獨香港不能，更是束手無策，批評港府擺出「攤開雙手，我冇計」的態度。他又指，已有社會人士提出效法內地推行全民檢測，惟港府拒絕執行卻又未能解釋原因。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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引韓正提防疫當頭等大事 香港迅即「超級大爆發」

張志剛又提到林鄭述職傳押後一事，引述國務院副總理韓正於11月6日接見林鄭時的講話，「希望香港把疫情防控作為頭等大事來抓」，但距離上次會面至今相差不足40日，香港的疫情不但沒有平息或受控，反而來一個「超級大爆發」，像「脫韁之馬」，高位持續3周有多。

張志剛反問，「易位而處，假如你來當港澳工作領導小組組長，你見行政長官時有何話可說？」，「是拋下一句『辛苦你了』，抑或相對無言？」