政壇諸事町｜屈穎妍批林鄭抗疫賴市民：不能體諒當權者的無能施政

本港第四波疫情大爆發，特首林鄭月娥日前宣布收緊防疫措施，包括晚市禁堂食、關閉場所，稱「唔想再見到咁多人出出入入」。 有「建制第一健筆」之稱、在「藍營」有大批粉絲的專欄作家屈穎妍今日（10日）在報章撰文，以相當重的語氣質問林鄭是否知道市民要「返工搵食」，「手停口停後還要交租供樓你知道嗎？我們可以體諒疫下的社會停擺，但我們不能體諒當權者的無能施政。」

指《報告》誇談藍圖：沒有明天，還說甚麼未來？



屈穎妍文章以「我不是建制派」為題，一開首即嘲諷稱，開始相信林鄭不懂用八達通，提到2017年支持對方選特首，是因為做大事不應雞蛋挑骨頭，但三年下來，屈穎妍稱「自己錯了」。

她提到去年反修例期間，經常鞭撻政府軟弱不作為，但有人說林鄭的對手是外國勢力，無法匹敵，因此要體諒，「到今年疫情，八國聯軍都倒瀉籮蟹了，沒得抵賴吧？沒想到特首竟然賴市民：『我唔想再見到咁多人出出入入。』

屈穎妍質問林鄭是否知道市民為何要「出出入入」，指小市民不像公務員，百業蕭條下仍可薪高糧準、在家工作，「外面幾多人手停口停你知道嗎？」屈穎妍之後諷刺《施政報告》無甚反響，皆因只誇誇而談二、三十年後的美好藍圖，卻對眼前困境束手無策，反問「沒有明天，還說甚麼未來？」

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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屈：中央也想聽真話 23年來聽的假話還不夠多嗎？

直線抽擊林鄭，不怕惹來建制批評？在「藍營」人氣高企的屈穎妍在文中指，知道建制派又會有人跳出來罵她倒林鄭、反中央，但她相信國家早已改變，「中央也想聽真話看真像，二十三年來聽的假話還不夠多嗎？」

她最後，如果政府把市民引向懸崖還要拍掌叫好，才算是建制派，「對不起，那我絕非一員。」

屈穎妍一直被視為「梁粉」，過去不時撰文批評林鄭政府，梁振英於2018年曾出席屈的新書《既是紅底又如何》發佈會，大讚其文章不閃避、不吞吞吐吐，又稱現時有很多習非成是，需要更多理性的聲音，「紅底不紅底，香港需要更多屈穎妍。」