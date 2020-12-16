批聶德權抗疫慢半拍　屈穎妍：慢到一個失常程度是可忍孰不可忍

專欄作家屈穎妍早前撰文，提到2017年支持林鄭月娥選特首，三年下來發現「自己錯了」，批評政府對抗疫束手無策，更稱不能體諒當權者的無能施政。事隔數日，屈穎妍轉而炮擊林鄭「愛將」，斥公務員事務局局長聶德權外防輸入過遲，「市民一直容忍政府抗疫慢半拍，但慢到一個失常程度就是可忍孰不可忍」。 政府日前宣布，回港旅客入住指定檢疫酒店及指定交通安排會於12月22日全面實施，措施交由聶德權主理。屈穎妍今日（16日）在報章撰文，指以最多香港留學生的英國為例，該國早於本月2日解除封城令，並指引學生3日至9日回家，香港學生上星期開始已陸續返港，反問聶德權「你知道你要『防』的人，已通通回來了嗎？待到12月22日，你『防』誰？」 不過政府消息向《香港01》記者表示，指聶德權被「冤枉」，因聶在11月19日已入場統籌，與酒店業界商討，敲定指定檢疫酒店計劃，並在緊接日子不斷推進計劃，「已經是爭分奪秒，以打仗心態去做！」

屈穎妍文首以生病為例，稱常人吃了10個月相同的藥，病況還愈來愈惡化，都會選擇轉換治療方法，但香港的抗疫招數，就是那帖吃了10個月的藥，藥石已證實無靈，政府還是要市民硬啃。屈穎妍稱，不奢望跟「世界防疫第一」的內地比較，以香港人「最愛的小確幸」台灣為例，台灣均重罰沒有遵循隔離令的人10萬新台幣，「毒面前，別跟我談民主說自由」。

她提到，政府在12月22日實施回港旅客入住指定檢疫酒店及指定交通安排，「如果日日大開中門迎來病毒，內部怎樣天天灑清潔劑都是徒然」，要從外地回港的學生上周已陸續返港，待到22日要「防」的人已通通回來，反問聶德權「你『防』誰？」屈穎妍又指出，22日抵港即1月4日才完成隔離，等於聖誕及元旦均要在檢疫酒店內度過，反問聶德權「以為孩子都是傻的？會這樣浪費自己的假期？」

▼6間提早作指定檢疫酒店名單▼

「聽到聖誕鐘聲才醒起原來有新一波輸入潮」

對於政府解釋是因為衛生署需時視察酒店，以及酒店要時間清空客人，屈穎妍質疑過去一年的準備時間為何還不夠，為何當局好像12月才發現會有留學生回港。又稱全港多少酒店丟空一整年等政府一聲令下，當局卻「嘆慢板」，「聽到聖誕鐘聲才醒起原來又有新一波輸入潮」。她又舉例，內地早已奉行指定隔離酒店及指定運送交通，「有100分功課放在眼前為什麼你們都不屑抄？」

政府消息人士反駁屈的說法，指聶於11月19日入場統籌，與酒店業界商討，敲定指定檢疫酒店計劃，12月11日公布酒店名單，部分酒店12月18日率先變身成檢疫酒店，「已經是爭分奪秒，以打仗心態去做！」

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼