油尖旺區議會印「追求民主自由」掛曆　疑遭內地扣查

農曆新年於兩個月後來到，按傳統區議員都會向街坊派發掛曆等應節用品，油尖旺區議會早前通過撥款，印製一批把「追求民主自由」字樣嵌進「招財進寶」之內的掛曆。民主黨油尖旺區議員、節日慶典活動統籌委員會主席李偉峰昨天（13日）在社交網站表示，區議會於上星期收到消息，指該批掛曆被內地海關扣查，承辦商未有正式向區議會說明原因。

李偉峰FB社交平台截圖

掛曆結合了「合體字」的精髓，只要將「招財進寶」的字樣倒轉來看，就會見到「追求民主自由」的字樣。李偉峰表示，過往油尖旺區議會每年均會撥款印製掛曆、揮春及利是封等節日物品，今年他們原定加入新的構思，例如包括加入少數族裔節日提示，以及將發揚漢字「合體字」精髓「招財進寶 追求民主自由」融入掛曆設計之內。

他指，與承辦商的合約定明於本年11月中送到各議員辦事處派發，惟當時承辦商以「廠房無期」為由，要求在12月11日前及23日前分兩批送到議員辦事處及指定地點，有鑑於不少市民有索取掛曆的期望，故此區議會接納有關要求。直至上星期，區議會收到消息，指該批掛曆被內地海關扣查，承辦商未有正式向區議會說明原因。

在建制派Facebook群組「Save HK」有疑似中港貨車司機發文，稱有貨車司機因年曆字樣被扣車，又斥油尖旺區議員是「垃圾中既（嘅）垃圾」。

李偉峰說，有不少「藍絲」群組把「追求民主自由」一詞妖魔化成「港獨」，並把訊息轉發。他續指，在區議會會議上通過印製掛曆時，民政處被未有作出干預，他批評：「藍絲群組強行把『追求民主自由』妖魔化只是抹黑行為。」